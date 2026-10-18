مهرداد اخلاقی، وزیر جدید دفاع، توسعه توان موشکی و پهپادی، افزایش تولید تجهیزات دفاعی و بهبود معیشت نیروهای مسلح را از اولویت‌های برنامه خود اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی پس از کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، سکان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در دست گرفت؛ مدیری که سابقه فعالیت در صنایع دفاعی و هوافضا را دارد و اکنون با مجموعه‌ای از برنامه‌ها در حوزه توسعه تسلیحات، فناوری‌های دفاعی، ساماندهی ساختار وزارتخانه و بهبود معیشت نیروهای مسلح روبه‌روست.

اخلاقی در سخنان خود در مجلس، با اشاره به شرایط متغیر امنیتی منطقه و جهان، تأکید کرد که ماهیت جنگ‌های امروز تغییر کرده و علاوه بر درگیری نظامی، تحریم‌های اقتصادی، حملات سایبری، جنگ اطلاعاتی و اختلال در زنجیره تأمین را نیز شامل می‌شود. او برنامه‌های خود را با توجه به فرصت ۲۲ماهه پیش‌رو، در دو بازه کوتاه‌مدت شش‌ماهه و میان‌مدت تنظیم‌شده توصیف کرد.

از مدیریت صنایع دفاعی تا وزارت دفاع

اخلاقی سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت دفاعی کشور را دارد و در حوزه‌های تحقیقاتی، طراحی و تولید فعالیت کرده است. بر اساس سوابق و اظهارات مطرح‌شده درباره او، بخشی از مسیر حرفه‌ای‌اش با سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع دفاع پیوند داشته است.

او در سخنانش در مجلس گفت از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۳ در حوزه تحقیقات فعالیت کرده و پس از آن وارد حوزه تولید شده است. اخلاقی با تأکید بر اهمیت پژوهش و توسعه فناوری، تحقیقات دفاعی را حتی مهم‌تر از تولید دانست و گسترش مراکز تحقیقاتی و دستیابی به فناوری‌های نوظهور را از اولویت‌های خود اعلام کرد.

نام اخلاقی همچنین در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ موضوعی که در بررسی سوابق او قابل توجه است. جزئیات و مبنای حقوقی این تحریم‌ها باید با مراجعه به اسناد رسمی مربوط بررسی شود.

برنامه‌های وزیر جدید؛ از افزایش تولید تا توسعه فناوری

یکی از محورهای اصلی برنامه اعلام‌شده اخلاقی، افزایش تولید و تأمین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح متناسب با تهدیدهای آینده است. او استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و امکانات صنعتی سراسر کشور را برای تحقق این هدف ضروری دانست.

برون‌سپاری بخش بیشتری از تولیدات

اخلاقی در مجلس برون‌سپاری بخشی از تولیدات دفاعی را ضرورتی ناشی از شرایط فعلی وزارتخانه توصیف کرد. به گفته او، هدف‌گذاری اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵ رسیدن به سهم ۷۵درصدی برون‌سپاری در تولیدات و برای سال ۱۴۰۶ افزایش آن به بیش از ۸۵ درصد است.

او در عین حال تأکید کرد محصولاتی که دارای طبقه‌بندی امنیتی بالا هستند، باید در مراکز امن تولید شوند و برای تولید سایر محصولات می‌توان از ظرفیت گسترده‌تری در سطح کشور استفاده کرد.

توسعه توان موشکی، پهپادی و پدافند هوایی

ارتقای توان موشکی، توسعه سامانه‌های هوشمند و تقویت پدافند هوایی از دیگر محورهای برنامه اخلاقی است. او گفت افزایش دقت، برد و قدرت تخریب موشک‌های زمین‌به‌زمین و کروز با هدف تقویت بازدارندگی دنبال خواهد شد.

توسعه انواع پهپادها، از جمله پهپادهای دوربرد، پنهان‌کار، رزمی، شناسایی و مقابله با پهپادها نیز در برنامه میان‌مدت او قرار دارد. اخلاقی همچنین بر توسعه ماهواره‌های نظامی و افزایش توان فضایی کشور تأکید کرد.

در حوزه صنایع هوایی، او گفت طبق برنامه اعلام‌شده، آزمایش‌های زمینی و حرکت جنگنده سنگین ایرانی در سال جاری دنبال می‌شود و برای پرواز آن در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. توسعه شناورهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین، توان زیرسطحی، جنگ الکترونیک، رادار و حوزه‌های سایبری نیز از دیگر زمینه‌های مورد اشاره او بود.

بازنگری در ساختار وزارتخانه

اخلاقی از بازنگری در ساختار وزارت دفاع خبر داد و گفت برنامه‌ریزی شده است این فرایند تا سال ۱۴۰۵ تکمیل شود و اجرای ساختار جدید در سال ۱۴۰۶، پس از اخذ مصوبات لازم، آغاز شود.

او همچنین بر ضرورت بازسازی و استقرار زیرساخت‌های تولیدی بر اساس ملاحظات امنیتی، امکانات استان‌ها، نیروی انسانی و محرومیت‌زدایی تأکید کرد.

معیشت کارکنان و بازنشستگان؛ از مسکن تا بیمه

بخش دیگری از سخنان اخلاقی در مجلس به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح اختصاص داشت. او بهبود پوشش بیمه‌ای، حمایت از قدرت خرید خانوارها، تأمین مسکن سازمانی با قیمت مناسب و حفظ نیروهای متخصص و نخبه را از برنامه‌های خود برشمرد.

اخلاقی همچنین اعلام کرد وزارت دفاع ۳۰۰ میلیون دلار برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و خواربار خانوارهای تحت پوشش اختصاص داده است؛ مبلغی که به گفته او قرار است دولت تا پایان سال به وزارتخانه بازگرداند.

توجه به خانواده کارکنان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده بود. او با اشاره به ساعات کاری طولانی برخی کارکنان گفت وزارت دفاع باید برای همسران و فرزندان آنان برنامه‌ریزی کند و در کنار حمایت‌های معیشتی، به مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها نیز توجه داشته باشد.

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ساماندهی شرکت‌های اقتصادی و حفظ سلامت مالی

اخلاقی درباره شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع گفت پیش از هر تصمیمی باید وضعیت این مجموعه‌ها بررسی شود. او حفظ سلامت اقتصادی شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت آنها برای تأمین منابع مورد نیاز نیروهای مسلح را مهم دانست و اعلام کرد در صورت مشاهده مشکلات مدیریتی، تغییر مدیران مربوط را پیگیری خواهد کرد.

او همچنین گفت در شرکت‌هایی که وزارت دفاع تنها بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد، می‌توان واگذاری مدیریت به دستگاه تخصصی مربوط را بررسی کرد و متناسب با سهم وزارتخانه از سود بهره‌مند شد.

تقویت جبهه مقاومت و گسترش همکاری‌های دفاعی

اخلاقی تقویت جبهه مقاومت را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرد و گفت حمایت از این جبهه در برنامه‌های وزارت دفاع ادامه خواهد یافت. توسعه همکاری‌های دفاعی با کشورهای هدف و افزایش صادرات دفاعی نیز از دیگر محورهای برنامه اعلام‌شده اوست.

او در سخنانش، اجرای موفق برنامه‌های وزارتخانه را نیازمند تعامل میان دولت، مجلس و نیروهای مسلح دانست و بر ضرورت تأمین بودجه و پشتیبانی قانونی برای تقویت بنیه دفاعی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان تأکید کرد.

چالش‌های پیش‌روی وزیر جدید

اخلاقی وزارت دفاع را در مقطعی حساس توصیف کرده است؛ دوره‌ای که به گفته او، تغییرات فناوری و امنیتی، تحریم‌ها و شکل‌گیری تهدیدهای ترکیبی، نیازمند آمادگی و برنامه‌ریزی مستمر است.

اجرای برنامه‌های اعلام‌شده، تأمین منابع مالی، گسترش همکاری با بخش خصوصی، حفظ نیروهای متخصص و ایجاد توازن میان توسعه توان دفاعی و رسیدگی به معیشت کارکنان، از جمله محورهایی است که عملکرد وزارتخانه در دوره جدید بر اساس آنها قابل پیگیری خواهد بود.

بخش مهمی از برنامه‌های مطرح‌شده، در حال حاضر در حد اهداف و زمان‌بندی‌های اعلامی است و تحقق آنها به منابع، تصمیم‌های اجرایی و همکاری نهادهای مرتبط بستگی دارد. از این رو، ارزیابی عملکرد وزیر جدید در ماه‌های آینده نیازمند مقایسه اقدامات انجام‌شده با تعهدات اعلام‌شده در مجلس خواهد بود.