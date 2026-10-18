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واکنش وزیر دفاع به تهدید توسط مادر بمب‌ها

وزیر دفاع در واکنش به احتمال استفاده آمریکا از «مادر بمب‌ها» علیه ایران تأکید کرد: تدابیر لازم برای مقابله با چنین احتمالی اتخاذ شده است و با اطمینان به وظایف خود ادامه می‌دهیم.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۳
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1075 بازدید
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مهرداد اخلاقی

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حاشیه جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۶ مهر) در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده آمریکا از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: ما تدابیر لازم را برای این موضوع اندیشیده‌ایم و خیالمان راحت است؛ با اطمینان کار خود را انجام می‌دهیم.

وی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا افزود: او باید به فکر این باشد که نیروهایش را سالم از منطقه ما خارج کند. اگر یک بمب بیندازد، باید ببیند چند نفر از نیروهایش را باید به‌صورت افقی از منطقه خارج کند.

وزیر دفاع تأکید کرد: خیال‌تان راحت باشد؛ همین موضوع نیز باعث شده است که آمریکا تاکنون از این اقدام خودداری کند. البته اگر تهدیدهایش را از شعار به عمل تبدیل کند، نتیجه‌اش را خواهد دید.

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مهرداد اخلاقی مادر بمب ها تهدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
1
5
پاسخ
احسنت بر وزیر دفاع شجاع . نباید به قمارباز احمق متوهم باج داد و تسلیم شد
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