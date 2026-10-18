انتشار برخی مصاحبه‌های خیابانی با محوریت پرسش‌های جنسی، الفاظ رکیک و موضوعات خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت تولیدکنندگان محتوا و نظارت بر فضای مجازی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنجا که نوجوانان مقابل دوربین قرار می‌گیرند و محتوای جنجالی در کنار فعالیت تجاری برخی صفحات منتشر می‌شود. آیا برای برخی تولیدکنندگان محتوا، جذب بازدید و افزایش دنبال‌کننده به هر قیمتی، جای مسئولیت فرهنگی و اجتماعی را گرفته است؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ رقابت برای جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی، گاهی به تولید مصاحبه‌های خیابانی با پرسش‌های خصوصی و شوخی‌های جنسی منجر شده است؛ محتواهایی که با هدف سرگرم‌کردن منتشر می‌شوند، اما تکرارشان می‌تواند مرزهای اخلاقی را کمرنگ کند. حضور نوجوانان در این ویدئوها و بازنشر گسترده آن‌ها، در کنار تعدد دستگاه‌های متولی فضای مجازی، ضرورت پاسخ‌گویی درباره نحوه مواجهه با این روند و نتایج اقدامات انجام‌شده را برجسته می‌کند.

وقتی شوخی‌های جنسی به ابزار جذب مخاطب تبدیل می‌شوند

مصاحبه خیابانی به‌خودی‌خود قالبی نامناسب نیست؛ گفت‌وگو درباره مسائل روز، سبک زندگی و دغدغه‌های اجتماعی می‌تواند محتوایی جذاب تولید کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که پرسش‌های جنسی، ورود به حریم خصوصی و شوخی‌های زننده به ابزار اصلی جلب توجه تبدیل می‌شوند. در برخی از این ویدئوها، ارزش محتوا نه با کیفیت پرسش‌ها، بلکه با میزان جنجالی‌بودن آن سنجیده می‌شود؛ هرچه پاسخ‌ها غیرمنتظره‌تر و موضوعات خصوصی‌تر باشند، شانس دیده‌شدن بیشتر می‌شود.

نگرانی اصلی، عادی‌شدن شوخی‌های جنسی زننده، طرح بی‌پرده مسائل خصوصی و نمایش رفتارهای خارج از عرف به‌عنوان سرگرمی است. تکرار چنین محتواهایی می‌تواند حساسیت مخاطبان نسبت به حریم خصوصی و حرمت روابط انسانی را کاهش دهد و باعث رواج و عادی سازی رفتارهای نامناسب به عنوان بخشی از سرگرمی روزمره شود. مسئله، شیوه‌ای از سرگرمی است که برای افزایش بازدید، از حریم خصوصی افراد عبور می‌کند و رفتارهای زننده را به ابزار جذب مخاطب تبدیل می‌سازد.

نوجوانان؛ مخاطب و گاهی سوژه

حضور نوجوانان در برخی مصاحبه‌های خیابانی، حساسیت موضوع را بیشتر می‌کند. نوجوانی که در فضای هیجانی مقابل دوربین قرار می‌گیرد، ممکن است برای همراهی با جمع یا خنداندن مخاطب، مطالبی بگوید که از پیامدهای انتشار عمومی آن آگاه نیست.

رضایت لحظه‌ای برای حضور مقابل دوربین، لزوماً به معنای آگاهی از بازنشر گسترده در آینده نیست؛ محتوایی که در چند دقیقه ضبط می‌شود، ممکن است مدت‌ها در صفحات مختلف باقی بماند. ازاین‌رو، انتخاب موضوع، نحوه طرح پرسش، تدوین و تصمیم به انتشار، به‌ویژه در مورد افراد کم‌سن‌وسال، نیازمند دقت بیشتری است.

آموزش سواد رسانه‌ای به خانواده‌ها و نوجوانان ضروری است، اما مسئولیت انتخاب و انتشار محتوای نامناسب را از دوش تولیدکنندگان آن برنمی‌دارد. گردانندگان صفحات باید پیامدهای انتشار ویدئوهای خود را در نظر بگیرند و صرف جذابیت یا احتمال پربازدیدشدن یک محتوا را ملاک انتشار قرار ندهند.

بازدید بالا و فعالیت تجاری؛ مرز سرگرمی و منفعت

در فضای رقابتی شبکه‌های اجتماعی، افزایش بازدید می‌تواند به رشد مخاطب و درآمدزایی کمک کند؛ عاملی که ممکن است برخی صفحات را به سمت تولید محتوای جنجالی سوق دهد. در برخی موارد، صفحات منتشرکننده این ویدئوها هم‌زمان فعالیت تجاری نیز دارند. هرچند هم‌زمانی این دو به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتباط میان آن‌ها نیست، اما توجه به شیوه تبلیغات و فعالیت تجاری صفحات پربازدید را ضروری می‌کند.

مسئله این است که اگر جنجال‌آفرینی به ابزاری برای افزایش بازدید و کسب منفعت تبدیل شود، مرز میان سرگرمی، تبلیغ و محتوای آسیب‌زا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، شفافیت فعالیت‌های تجاری و رعایت حقوق مخاطبان و افرادی که مقابل دوربین قرار می‌گیرند، باید جدی گرفته شود.

حدود ۳۰ دستگاه متولی؛ چرا نتیجه اقدامات روشن نیست؟

در ساختار مدیریت فضای مجازی کشور، حدود ۳۰ دستگاه اجرایی و فرهنگی مسئولیت دارند. این گستردگی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که به هماهنگی، تقسیم وظایف روشن و اقدام عملی منجر شود؛ نه اینکه تعدد نهادها، پیگیری مسئولیت‌ها را دشوار کند.

انتشار مکرر محتواهای ناقض حریم خصوصی و رواج شوخی‌های جنسی زننده، ضرورت ارزیابی عملکرد این مجموعه را برجسته می‌کند. وجود ساختارهای قانونی و دستگاه‌های متعدد، به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست؛ معیار اصلی، میزان اثرگذاری اقدامات و نحوه مواجهه با تخلفات احرازشده است.

وقتی دستگاه‌های متعددی در این حوزه مسئولیت دارند، باید مشخص باشد هر نهاد چه وظیفه‌ای بر عهده دارد، چه اقداماتی انجام داده و نتیجه عملکرد آن چگونه ارزیابی می‌شود. تعدد متولیان نباید به پراکندگی مسئولیت یا نامشخص‌ماندن نتیجه اقدامات منجر شود.

شورای عالی فضای مجازی؛ سیاست‌گذاری بدون پیگیری کافی نیست

در کنار دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، عملکرد شورای عالی فضای مجازی نیز نیازمند ارزیابی است. سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی میان دستگاه‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که اجرای تصمیم‌ها و میزان تحقق اهداف نیز به‌طور مستمر بررسی شود.