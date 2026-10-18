مصاحبههای جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
انتشار برخی مصاحبههای خیابانی با محوریت پرسشهای جنسی، الفاظ رکیک و موضوعات خصوصی در شبکههای اجتماعی، پرسشهایی جدی درباره مسئولیت تولیدکنندگان محتوا و نظارت بر فضای مجازی ایجاد کرده است؛ بهویژه آنجا که نوجوانان مقابل دوربین قرار میگیرند و محتوای جنجالی در کنار فعالیت تجاری برخی صفحات منتشر میشود. آیا برای برخی تولیدکنندگان محتوا، جذب بازدید و افزایش دنبالکننده به هر قیمتی، جای مسئولیت فرهنگی و اجتماعی را گرفته است؟
کد خبر: ۱۳۹۹۲۵۴| |
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به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ رقابت برای جذب مخاطب در شبکههای اجتماعی، گاهی به تولید مصاحبههای خیابانی با پرسشهای خصوصی و شوخیهای جنسی منجر شده است؛ محتواهایی که با هدف سرگرمکردن منتشر میشوند، اما تکرارشان میتواند مرزهای اخلاقی را کمرنگ کند. حضور نوجوانان در این ویدئوها و بازنشر گسترده آنها، در کنار تعدد دستگاههای متولی فضای مجازی، ضرورت پاسخگویی درباره نحوه مواجهه با این روند و نتایج اقدامات انجامشده را برجسته میکند.
وقتی شوخیهای جنسی به ابزار جذب مخاطب تبدیل میشوند
مصاحبه خیابانی بهخودیخود قالبی نامناسب نیست؛ گفتوگو درباره مسائل روز، سبک زندگی و دغدغههای اجتماعی میتواند محتوایی جذاب تولید کند. مسئله از جایی آغاز میشود که پرسشهای جنسی، ورود به حریم خصوصی و شوخیهای زننده به ابزار اصلی جلب توجه تبدیل میشوند. در برخی از این ویدئوها، ارزش محتوا نه با کیفیت پرسشها، بلکه با میزان جنجالیبودن آن سنجیده میشود؛ هرچه پاسخها غیرمنتظرهتر و موضوعات خصوصیتر باشند، شانس دیدهشدن بیشتر میشود.
نگرانی اصلی، عادیشدن شوخیهای جنسی زننده، طرح بیپرده مسائل خصوصی و نمایش رفتارهای خارج از عرف بهعنوان سرگرمی است. تکرار چنین محتواهایی میتواند حساسیت مخاطبان نسبت به حریم خصوصی و حرمت روابط انسانی را کاهش دهد و باعث رواج و عادی سازی رفتارهای نامناسب به عنوان بخشی از سرگرمی روزمره شود. مسئله، شیوهای از سرگرمی است که برای افزایش بازدید، از حریم خصوصی افراد عبور میکند و رفتارهای زننده را به ابزار جذب مخاطب تبدیل میسازد.
نوجوانان؛ مخاطب و گاهی سوژه
حضور نوجوانان در برخی مصاحبههای خیابانی، حساسیت موضوع را بیشتر میکند. نوجوانی که در فضای هیجانی مقابل دوربین قرار میگیرد، ممکن است برای همراهی با جمع یا خنداندن مخاطب، مطالبی بگوید که از پیامدهای انتشار عمومی آن آگاه نیست.
رضایت لحظهای برای حضور مقابل دوربین، لزوماً به معنای آگاهی از بازنشر گسترده در آینده نیست؛ محتوایی که در چند دقیقه ضبط میشود، ممکن است مدتها در صفحات مختلف باقی بماند. ازاینرو، انتخاب موضوع، نحوه طرح پرسش، تدوین و تصمیم به انتشار، بهویژه در مورد افراد کمسنوسال، نیازمند دقت بیشتری است.
آموزش سواد رسانهای به خانوادهها و نوجوانان ضروری است، اما مسئولیت انتخاب و انتشار محتوای نامناسب را از دوش تولیدکنندگان آن برنمیدارد. گردانندگان صفحات باید پیامدهای انتشار ویدئوهای خود را در نظر بگیرند و صرف جذابیت یا احتمال پربازدیدشدن یک محتوا را ملاک انتشار قرار ندهند.
بازدید بالا و فعالیت تجاری؛ مرز سرگرمی و منفعت
در فضای رقابتی شبکههای اجتماعی، افزایش بازدید میتواند به رشد مخاطب و درآمدزایی کمک کند؛ عاملی که ممکن است برخی صفحات را به سمت تولید محتوای جنجالی سوق دهد. در برخی موارد، صفحات منتشرکننده این ویدئوها همزمان فعالیت تجاری نیز دارند. هرچند همزمانی این دو بهتنهایی اثباتکننده ارتباط میان آنها نیست، اما توجه به شیوه تبلیغات و فعالیت تجاری صفحات پربازدید را ضروری میکند.
مسئله این است که اگر جنجالآفرینی به ابزاری برای افزایش بازدید و کسب منفعت تبدیل شود، مرز میان سرگرمی، تبلیغ و محتوای آسیبزا اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، شفافیت فعالیتهای تجاری و رعایت حقوق مخاطبان و افرادی که مقابل دوربین قرار میگیرند، باید جدی گرفته شود.
حدود ۳۰ دستگاه متولی؛ چرا نتیجه اقدامات روشن نیست؟
در ساختار مدیریت فضای مجازی کشور، حدود ۳۰ دستگاه اجرایی و فرهنگی مسئولیت دارند. این گستردگی زمانی میتواند مؤثر باشد که به هماهنگی، تقسیم وظایف روشن و اقدام عملی منجر شود؛ نه اینکه تعدد نهادها، پیگیری مسئولیتها را دشوار کند.
انتشار مکرر محتواهای ناقض حریم خصوصی و رواج شوخیهای جنسی زننده، ضرورت ارزیابی عملکرد این مجموعه را برجسته میکند. وجود ساختارهای قانونی و دستگاههای متعدد، بهتنهایی نشانه موفقیت نیست؛ معیار اصلی، میزان اثرگذاری اقدامات و نحوه مواجهه با تخلفات احرازشده است.
وقتی دستگاههای متعددی در این حوزه مسئولیت دارند، باید مشخص باشد هر نهاد چه وظیفهای بر عهده دارد، چه اقداماتی انجام داده و نتیجه عملکرد آن چگونه ارزیابی میشود. تعدد متولیان نباید به پراکندگی مسئولیت یا نامشخصماندن نتیجه اقدامات منجر شود.
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شورای عالی فضای مجازی؛ سیاستگذاری بدون پیگیری کافی نیست
در کنار دستگاههای اجرایی و فرهنگی، عملکرد شورای عالی فضای مجازی نیز نیازمند ارزیابی است. سیاستگذاری کلان و هماهنگی میان دستگاهها زمانی اثرگذار خواهد بود که اجرای تصمیمها و میزان تحقق اهداف نیز بهطور مستمر بررسی شود.
باوجود ساختارهای تصمیمگیری متعدد، انتظار میرود شورای عالی فضای مجازی ، در چارچوب وظایف و اختیارات خود، درباره نحوه پیگیری سیاستهای مصوب، هماهنگی دستگاهها و ارزیابی نتایج اقدامات، پاسخ روشنتری ارائه کنند. صرف تصویب سیاستها یا تعیین وظایف، بدون پیگیری اجرای آنها و بررسی نتیجه، نمیتواند معیار موفقیت در مدیریت فضای مجازی باشد.
در عین حال، نظارت مؤثر نباید به برخورد سلیقهای یا محدودکردن بیضابطه فعالیت کاربران منجر شود. وجود مسیر مشخص برای گزارش تخلف، رسیدگی بر اساس ضوابط، تعیین مسئولیت نهادهای مرتبط و ارزیابی شفاف نتایج، از الزامات مدیریت مؤثر این حوزه است. تفاوتگذاشتن میان محتوای صرفاً انتقادبرانگیز و موارد ناقض قوانین یا حقوق اشخاص نیز برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای ضرورت دارد.
شبکههای اجتماعی ظرفیت بالایی برای سرگرمی، خلاقیت و ارتباط دارند؛ اما رقابت برای دیدهشدن نباید به عادیشدن رفتارهای زننده و نادیدهگرفتن حریم خصوصی منجر شود. تولیدکنندگان محتوا در برابر آنچه منتشر میکنند مسئولاند و دستگاههای متولی نیز باید درباره عملکرد و نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند.
معیار موفقیت در فضای مجازی نباید صرفاً تعداد بازدیدها باشد؛ کیفیت محتوا، رعایت حقوق افراد و پایبندی به مسئولیت فرهنگی نیز اهمیت دارد. افزایش مخاطب زمانی ارزشمند است که برای جلب توجه، اخلاق عمومی و کرامت انسانی قربانی نشوند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
کارنامه نهایی بودجه های صدها هزاران میلیاردی نهاد های فرهنگی است طی سالها !
اتفاقا وضعیت فعلی نتیجه ایجاد دهها نهاد متولی و نهادهای موازی است. وقتی مسئولیت و اختیار و پاسخگویی یک جا نباشد هیچکدام از آن نهادها کاری انجام نخواهند داد و مسئولیت را به دیگری پاس خواهند داد و ...
این خرعبلات رو که چنین محتوایی نشون میده فقط اینستاگرام ایرانی ها دیده ام
پروانه کسب فروشگاه موبایل ....و خیلی از تولید کنندگان چنین محتواهای سخیف باید باطل بشه وبا موراد دوربین مخفی مردم آزاری پلیس برخورد جدی بکنه حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشه
پروانه کسب فروشگاه موبایل ....و خیلی از تولید کنندگان چنین محتواهای سخیف باید باطل بشه وبا موراد دوربین مخفی مردم آزاری پلیس برخورد جدی بکنه حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشه
هیچوقت نطارت درست و درمانی وجود نداشته فضای مجازی یله و رهاست.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
وقتی خود شما هرروز تصوی رفلان هنرپیشه بی حجاب را با موشکافی زده و دنبال می کنی از کسی که برای او تولید محتوا و فالور بیشتر برای تبلیغات گرفتن آرزویش هست چه انتظاری داری. اول تابناک روی نوع وجهت مطالب خودش توجه بیشتری کند بعد به سایرین بپردازد . همین مطالب امروزتان را مرور کنید می بینید شما هم چه چیزهایی را تبلیغ می کنید . البته همیشه بیان عیب دیگران راحت تر است . حالا همین مطلب هم سانسور کنید
بدون در نظر گرفتن مجازات هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت
فرد مجرم را فقط با مجازات باید ترساند، جرم با نصیحت متوقف نمی شود
فرد مجرم را فقط با مجازات باید ترساند، جرم با نصیحت متوقف نمی شود
دولت و مجلس مقصر این اوضاع هستند قوه قضائیه و نیروی انتظامی نمیتوانند به تنهایی این دغلبازها را جمع آوری کنند پس دولت و مجلس مقصر هستند و باید پاسخگو باشند والسلام