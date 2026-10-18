قیمت خودرو در بازار امروز 26مهرماه 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه 26 مهر 1405 در حالی اعلام شد که بازار یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت خود از ابتدای مهرماه را تجربه کرد؛ روندی که هم محصولات داخلی و هم خودروهای مونتاژی را دربر گرفته است.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در شرایطی ادامه دارد که از ۹ مهرماه، هم‌زمان با تحریم خودروسازان، بهای برخی محصولات داخلی و مونتاژی رشد قابل‌توجهی داشته است. در میان خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را طی این مدت ثبت کرده و در بازار مونتاژی‌ها نیز فیدلیتی الیت ۷ نفره در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است.

با این حال، نمی‌توان تمام رشد قیمت خودرو را فقط به تحریم‌ها نسبت داد؛ چراکه هزینه‌های تولید، وضعیت عرضه و تقاضا، سیاست‌های تجاری، نرخ ارز، ساختار قیمت‌گذاری و محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته هستند که بر قیمت‌ها و حجم معاملات اثر می‌گذارند.

هم‌زمان با افزایش قیمت خودروهای صفر، الگوی خرید مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که بخشی از متقاضیانی که پیش‌تر امکان خرید خودروی نو را داشتند، اکنون گزینه‌های کارکرده را بررسی می‌کنند و گروهی دیگر به سمت خودروهای قدیمی‌تر و ارزان‌تر می‌روند.

از سوی دیگر، یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، معتقد است تا زمانی که نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، بازار خودرو نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرد و ممکن است همچنان با افزایش قیمت مواجه شود.



قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز افزایشی بود و قیمت مدل‌های مورد بررسی بین ۵ تا ۲۲۰ میلیون تومان بالا رفت. در این میان، تارا اتوماتیک توربو بیشترین رشد روزانه را ثبت کرد.

قیمت تارا اتوماتیک توربو امروز با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز طی دو هفته گذشته ۶۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۹۵ میلیون تومان رشد کرد و در بازار دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز به سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسیده است.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت رانا پلاس نیز با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک RS صفر امروز با افزایش ۷ میلیون تومانی در بازار اکنون یک میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت ساینا S صفر نیز ۱۹ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز افزایش قیمت گسترده‌ای را تجربه کرد و بهای مدل‌های مورد بررسی بین ۱۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان بالا رفت. مزدا ۳ بیشترین افزایش قیمت روزانه را به خود اختصاص داد.

قیمت مزدا ۳ امروز با جهش ۸۵۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره صفر طی دو هفته گذشته یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت هایما ۸S صفر امروز با رشد ۱۸۰ میلیون تومانی اکنون هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تیگو ۸ پرومکس نیز نسبت به روز گذشته ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

منبع: تجارت نیوز