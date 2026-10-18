کنترل ایران بر تنگه هرمز محدود شده است!؛ وابستگی نظامی انصارالله یمن به ایران کمتر شده است

ایران با همکاری انصارالله یمن در تلاش است اهرم فشار خود را بر یک گلوگاه راهبردی دیگر، یعنی تنگه باب‌المندب، تقویت کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مؤسسه خاورمیانه مستقر در واشنگتن در مقاله‌ای به بررسی نقش انصارالله یمن در آینده «محور مقاومت» پرداخته که در ادامه آمده است.

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جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، اهمیت راهبردی گلوگاه‌های دریایی را در رویارویی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آشکار کرد.

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اما در شرایطی که به نظر می‌رسد راهبرد تهران برای استفاده از تنگه هرمز به‌منظور اعمال فشار بر واشنگتن، به دلیل خسارات فزاینده‌ای که به اقتصاد خود ایران وارد می‌کند، نتیجه معکوس داده است، ایران با همکاری حوثی‌ها در تلاش است اهرم فشار خود را بر یک گلوگاه راهبردی دیگر، یعنی تنگه باب‌المندب، تقویت کند. تشدید تنش‌های اخیر در یمن را باید در همین چارچوب بررسی کرد.

با ناکام ماندن مذاکرات ایران و آمریکا و ازسرگیری درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس در اواخر ژوئیه، حوثی‌ها استقرار پهپاد‌ها و موشک‌ها را در مناطق یمن مشرف به دریای سرخ آغاز کردند و توانمندی‌های دریایی خود را در امتداد ساحل به حالت آماده‌باش درآوردند تا برای ازسرگیری حملات دریایی آماده شوند

با ناکام ماندن مذاکرات ایران و آمریکا و ازسرگیری درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس در اواخر ژوئیه، حوثی‌ها استقرار پهپاد‌ها و موشک‌ها را در مناطق یمن مشرف به دریای سرخ آغاز کردند و توانمندی‌های دریایی خود را در امتداد ساحل به حالت آماده‌باش درآوردند تا برای ازسرگیری حملات دریایی آماده شوند.

در همین حال، ایران برای گسترش دسترسی نظامی و لجستیکی خود به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها تلاش کرد؛ از جمله با برقراری یک مسیر پروازی مستقیم میان تهران و صنعا.

حوثی‌ها اهمیت راهبردی این نقطه فشار دوم را با اعلام محاصره دریایی کشتی‌های سعودی در دریای سرخ، حمله به نفتکش‌های عربستان و سپس هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو در ینبع و جیزان نشان دادند.

این تشدید تنش‌ها در زمانی رخ داد که ریاض به‌طور فزاینده‌ای برای انتقال نفت خام به بندر ینبع در دریای سرخ، به خط لوله شرق به غرب متکی شده بود؛ مسیری که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

بنابراین، سرمایه‌گذاری بلندمدت ایران روی حوثی‌ها باعث شده است تنگه باب‌المندب، که معمولاً حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند، به اهرم فشاری دیگر بر تجارت جهانی و امنیت انرژی منطقه‌ای تبدیل شود؛ اهرمی فراتر از خلیج فارس.

از اواخر اوت، حوثی‌ها پیشروی نظامی خود را به‌سوی جنوب‌غربی یمن و تنگه باب‌المندب آغاز کرده‌اند. آنان در ۹ سپتامبر شهر بندری مهم مخا را در ساحل غربی یمن تصرف کردند؛ شهری که حدود ۸۰ کیلومتر در شمال این تنگه قرار دارد.

همچنین گزارش شد که تا ۱۱ سپتامبر، نیرو‌های این گروه کنترل چند جزیره راهبردی در دریای سرخ، از جمله جزیره پریم ــ که جزیره میون نیز نامیده می‌شود و در ورودی باب‌المندب قرار دارد ــ را به دست گرفته‌اند.

این عملیات در راستای هدف دیرینه حوثی‌ها برای گسترش قلمرو تحت کنترل خود در یمن است؛ اما هم‌زمان توانایی آنان را برای تهدید این آبراه راهبردی افزایش می‌دهد. در مقابل، با تشدید حمایت عربستان از نیرو‌های دولت یمن و افزایش مقاومت آنان در برابر پیشروی حوثی‌ها، این گروه بار دیگر کارزار خود علیه عربستان را شدت بخشیده است. حوثی‌ها با حمله به عربستان و زیرساخت‌های انرژی آن می‌کوشند هزینه حمایت ریاض از رقبای یمنی خود را افزایش دهند.

تثبیت موقعیت متحد ایران در اطراف باب‌المندب، در شرایطی که توانایی ایران برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار به دلیل محاصره دریایی متقابل آمریکا و فشار فزاینده آن بر اقتصاد ایران محدودتر شده است، منبع فشار دیگری علیه ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن در اختیار تهران قرار می‌دهد

اهداف داخلی و منطقه‌ای حوثی‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند. در عین حال، اقدامات آنان در خدمت راهبرد گسترده‌تر تهران نیز قرار دارد: تثبیت موقعیت متحد ایران در اطراف باب‌المندب، در شرایطی که توانایی ایران برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار به دلیل محاصره دریایی متقابل آمریکا و فشار فزاینده آن بر اقتصاد ایران محدودتر شده است، منبع فشار دیگری علیه ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن در اختیار تهران قرار می‌دهد.

از راهبرد تا اجرا

در ۶ ژوئن، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر فقید ایران، از شکل‌گیری «معادله جدید قدرت» در خاورمیانه سخن گفت و بر اهمیت تنگه هرمز در این معادله تأکید کرد.

دو روز بعد، در ۸ ژوئن، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شکل‌گیری یک «کمربند امنیتی» برای محور مقاومت سخن گفت.

محور مقاومت اصطلاحی است که ایران برای اشاره به شبکه‌ای از بازیگران دولتی و غیردولتی متحد خود در عراق، لبنان، یمن و مناطق دیگر به کار می‌برد. به گفته قاآنی، این کمربند امنیتی از تنگه هرمز تا باب‌المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ امتداد خواهد یافت.

تهران برای تحقق این هدف ــ یعنی محدود کردن دسترسی به گلوگاه‌های راهبردی و اعمال فشار بر واشنگتن و متحدان نزدیک منطقه‌ای آن ــ بیش از پیش به متحد خود در یمن، یعنی حوثی‌ها، متکی شده است.

حوثی‌ها در طول جنگ بار‌ها حمایت خود را از ایران و محور مقاومت اعلام کرده‌اند. در ماه مارس، عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را «جنگ علیه اسلام و مسلمانان» توصیف کرد و اعلام داشت که حوثی‌ها در کنار ایران ایستاده‌اند و برای مواجهه با تمام تحولات این نبرد آمادگی دارند

حوثی‌ها در طول جنگ بار‌ها حمایت خود را از ایران و محور مقاومت اعلام کرده‌اند. در ماه مارس، عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را «جنگ علیه اسلام و مسلمانان» توصیف کرد و اعلام داشت که حوثی‌ها در کنار ایران ایستاده‌اند و برای مواجهه با تمام تحولات این نبرد آمادگی دارند.

ایران نیز اندکی بعد، حمایت خود از حوثی‌ها را آشکارتر کرد؛ حمایتی که در مخالفت با موضع دولت یمن و جامعه بین‌المللی صورت گرفت.

در ۳ ژوئیه، هواپیمایی از شرکت ایرانی ماهان برای نخستین بار طی بیش از یک دهه در صنعا فرود آمد. پرواز‌های مستقیم میان تهران و صنعا از زمان مداخله ائتلاف به رهبری عربستان در مارس ۲۰۱۵ متوقف شده بود. این هواپیما هیئتی از حوثی‌ها را برای سفر به تهران و شرکت در مراسم تشییع حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای منتقل کرد.

این پرواز کمی بیش از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا انجام شد؛ توافقی که قرار بود زمینه را برای ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز فراهم کند. حوثی‌ها مدعی شدند که عربستان با به‌پرواز درآوردن جنگنده‌های خود بر فراز صنعا تلاش کرده است مانع فرود هواپیمای ایرانی شود.

حوثی‌ها اعلام کردند که پرواز‌های مستقیم میان تهران و صنعا ادامه خواهد یافت. آنان هشدار دادند که هرگونه تلاش آتی عربستان برای متوقف کردن این پرواز‌ها با «پاسخی فراگیر» علیه فرودگاه‌ها و منافع حیاتی در خشکی و دریا مواجه خواهد شد. کمتر از دو هفته بعد، ایران دومین پرواز ماهان را برای بازگرداندن هیئت اعزامی به یمن فرستاد.

هنگامی که دولت یمنِ مورد حمایت ریاض برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرد، تهران مسیر پرواز را به حدیده تغییر داد. این اقدام نشان داد که ایران، علی‌رغم هشدار‌های مکرر، برای برقراری مسیر هوایی مستقیم عزم جدی دارد.

افزون بر انتقال هیئت حوثی‌ها، گزارش‌هایی نیز منتشر شد مبنی بر اینکه پرواز‌های ماهان فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و قطعات موشک و پهپاد را به یمن منتقل کرده‌اند.

تا اوایل سپتامبر، مقام‌های آمریکایی برآورد می‌کردند که صد‌ها نفر از نیرو‌های سپاه پاسداران در کنار حوثی‌ها در یمن فعالیت می‌کنند و از عملیات نظامی آنان برای تسلط بر باب‌المندب حمایت می‌کنند.

عبدالملک الحوثی نیز با اعلام محاصره کشتی‌های سعودی در دریای سرخ، تهدید‌های خود را عملی کرد و بعداً حملات علیه فرودگاه بین‌المللی اب‌ها و زیرساخت‌های دریایی و انرژی عربستان را گسترش داد. به نظر می‌رسد سخنان او صرفاً یک تهدید لفظی نبوده، بلکه مراحل تشدید تدریجی تنش را در چارچوب راهبرد گسترده‌تر ایران ترسیم کرده است.

از رویارویی تا تثبیت دستاورد‌ها

تهدید حوثی‌ها به استفاده از زور علیه عربستان برای حفاظت از مسیر هوایی تازه برقرارشده با ایران را نباید رویدادی جداگانه تلقی کرد. این اقدام بازتاب‌دهنده ویژگی گسترده‌تری از راهبرد در حال تحول تهران است: استفاده هرچه هماهنگ‌تر از محور مقاومت برای تبدیل دوره‌های رویارویی به فرصت‌هایی برای تثبیت دستاوردها، تغییر واقعیت‌های میدانی و تقویت اهرم فشار منطقه‌ای ایران.

اگر این مسیر هوایی تداوم یابد، دسترسی ایران به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها آسان‌تر خواهد شد. این امر انتقال نیرو‌ها و مشاوران سپاه پاسداران را تسهیل می‌کند و در عین حال، پیوند‌های سیاسی، لجستیکی و عملیاتی‌ای را تقویت می‌کند که حضور ایران در یمن را عمیق‌تر می‌سازند.

در سطحی گسترده‌تر، این تلاش بخشی از هدف دیرینه تهران برای تبدیل محور مقاومت از شبکه‌ای که عمدتاً برای بازدارندگی نامتقارن طراحی شده بود، به یک «جبهه مقاومت متحد» با هماهنگی نزدیک‌تر است؛ جبهه‌ای که بتواند فشار نظامی، سیاسی و راهبردی را در چندین صحنه درگیری به‌طور هم‌زمان هماهنگ کند.

جنگ اخیر نشان داده است که این تحول تا چه اندازه پیش رفته است. هنگامی که ایران و متحدانش تلاش کردند دامنه درگیری با آمریکا را گسترش دهند، حزب‌الله جبهه جدیدی علیه اسرائیل گشود و با این استدلال که می‌خواهد انتقام (شهادت) آیت‌الله علی خامنه‌ای در حمله اسرائیل در آغاز جنگ را بگیرد، از لبنان وارد درگیری شد. هم‌زمان، گروه‌های مسلح عراقی با انجام حملاتی علیه نیرو‌ها و منافع آمریکا در عراق، سوریه، اردن و منطقه خلیج فارس، دامنه جنگ را گسترش دادند.

این حملات توانایی تهران را در فعال‌سازی هم‌زمان چندین شریک خود در محور مقاومت و بسیج آنان برای دستیابی به اهداف مشترک نشان داد.

تهران با استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار و سپس گسترش این فشار از طریق حوثی‌ها به تنگه باب‌المندب، می‌کوشد واشنگتن را به دادن امتیاز‌هایی در اجرای تفاهم‌نامه وادار کند؛ از جمله به‌رسمیت‌شناختن نقش محوری ایران در مدیریت آینده تنگه هرمز

اگرچه این اقدامات توازن نظامی را به‌طور بنیادین به سود ایران تغییر ندادند، هزینه‌های احتمالی تشدید بیشتر درگیری را در نگاه طرف مقابل به‌طور قابل‌توجهی افزایش دادند. از نظر راهبردی، این اقدامات نشان دادند که جنگ ممکن است از کنترل خارج شود و منطقه را به بحرانی گسترده‌تر بکشاند.

تهران با استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار و سپس گسترش این فشار از طریق حوثی‌ها به تنگه باب‌المندب، می‌کوشد واشنگتن را به دادن امتیاز‌هایی در اجرای تفاهم‌نامه وادار کند؛ از جمله به‌رسمیت‌شناختن نقش محوری ایران در مدیریت آینده تنگه هرمز.

حوثی‌ها و راهبرد منطقه‌ای در حال تحول ایران

نقش حوثی‌ها در ماه‌های نخست جنگ محدود به حملات پراکنده علیه اسرائیل و تهدید به مختل کردن تردد دریایی بود. این رفتار اغلب نشانه‌ای از تمایل این گروه برای پرهیز از کشیده‌شدن به یک درگیری منطقه‌ای پرهزینه تلقی می‌شد؛ اما بررسی دقیق‌تر، احتمال تفسیر دیگری را مطرح می‌کند.

مشارکت محدود اولیه حوثی‌ها ممکن است نه ناشی از بی‌میلی آنان به ورود به جنگ، بلکه نتیجه محاسبات ایران بوده باشد؛ محاسباتی که بر اساس آن، بسیج کامل این گروه در آن مقطع فایده چندانی نداشت. تهران از طریق فعال‌سازی هماهنگ حزب‌الله و گروه‌های مسلح عراقی همسو با ایران، پیش‌تر موقعیت مذاکره‌ای خود را در برابر واشنگتن تقویت کرده بود و در نهایت، بدون گشودن جبهه باب‌المندب، به آتش‌بس و تفاهم‌نامه دست یافته بود.

بنابراین، ممکن است ایران برای جلوگیری از هدر رفتن غیرضروری یکی از ارزشمندترین دارایی‌های منطقه‌ای خود، عمداً حوثی‌ها را برای ایفای نقشی راهبردی‌تر در آینده حفظ کرده باشد.

اندکی پس از امضای تفاهم‌نامه ماه ژوئن میان ایران و آمریکا، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، تنگه باب‌المندب را یکی از «کارت‌های برنده» محور مقاومت توصیف کرد و هشدار داد که در صورت لزوم، توانمندی‌های بیشتری می‌توانند آشکار شوند.

تهران حوثی‌ها را صرفاً نیرویی برای مختل کردن کشتیرانی نمی‌بیند، بلکه آنان را بستری می‌داند که از طریق آن می‌تواند مرحله بعدی محور مقاومت را حفظ، هماهنگ و گسترش دهد

اهمیت این اظهارات بیش از آنکه در تهدید تردد دریایی باشد، در تصویری نهفته است که از تفکر راهبردی ایران ارائه می‌دهد: تهران حوثی‌ها را صرفاً نیرویی برای مختل کردن کشتیرانی نمی‌بیند، بلکه آنان را بستری می‌داند که از طریق آن می‌تواند مرحله بعدی محور مقاومت را حفظ، هماهنگ و گسترش دهد.

تهران با استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار و سپس گسترش این فشار از طریق حوثی‌ها به تنگه باب‌المندب، می‌کوشد واشنگتن را به دادن امتیاز‌هایی در اجرای تفاهم‌نامه وادار کند؛ از جمله به‌رسمیت‌شناختن نقش محوری ایران در مدیریت آینده تنگه هرمز. پیش‌تر، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، هشدار داده بود که اگر از دریای سرخ برای حمله به ایران استفاده شود، این گروه برای «مداخله نظامی مستقیم» آماده است.

در این چارچوب، تصرف اخیر شهر مخا و پیشروی حوثی‌ها به سمت جنوب و باب‌المندب را می‌توان تحقق عملی تهدید‌های پیشین آنان دانست.

این اقدامات بر راهبردی استوارند که طی دهه گذشته تکامل یافته است. مدت‌ها پیش از جنگ کنونی، تهران همکاری با حوثی‌ها را برای گسترش نفوذ ایران در سراسر دریای سرخ و شاخ آفریقا آغاز کرده بود و به‌تدریج توانمندی‌های دریایی این گروه را نیز تقویت می‌کرد. به گفته عدنان الجبارنی، کارشناس امور حوثی‌ها، ایران از سال ۲۰۱۴ آموزش نیرو‌های حوثی در زمینه جنگ دریایی را آغاز کرده بود.

یمن تا آن اندازه برای ایران اهمیت یافته بود که گزارش می‌شد عبدالرضا شهلا‌یی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه، در ژانویه ۲۰۱۴ در صعده حضور داشته است. بنا بر گفته یکی از رهبران برجسته قبایل این استان، مأموریت او نظارت بر پرونده یمن و امور مربوط به جذب نیرو، آموزش، تسلیح و عملیات نظامی حوثی‌ها بود.

به نظر می‌رسد شهلا‌یی مدت زیادی را در منطقه سپری کرده و نقشی مهم در تعمیق روابط ایران با این گروه یمنی داشته است. الجبارنی می‌گوید سرمایه‌گذاری ایران روی حوثی‌ها در سال ۲۰۱۹ وارد مرحله‌ای راهبردی‌تر شد؛ مرحله‌ای که شامل تأمین توانمندی‌های ضدکشتی، سامانه‌های دریایی و مین‌های دریایی و نیز اعزام کارشناسان برای سازگار کردن موشک‌ها با کاربرد‌های دریایی بود.

از سال ۲۰۲۱ به بعد، حوثی‌ها نمایش عمومی توانمندی‌های دریایی پیشرفته‌تر خود را آغاز کردند.

سرمایه‌گذاری ایران روی حوثی‌ها بخشی از تحول گسترده‌تر راهبرد منطقه‌ای تهران نیز بود. ایران طی دهه گذشته، محور مقاومت را به‌تدریج از شبکه‌ای متمرکز بر یک کانون اصلی و شاخه‌های پیرامونی، به ساختاری یکپارچه‌تر تبدیل کرده است.

تهران به‌جای اتکای عمده به انتقال سلاح و حمایت مالی، به‌طور فزاینده‌ای در فناوری، تخصص، شبکه‌های تأمین، ظرفیت‌های تولیدی و دانش عملیاتی سرمایه‌گذاری کرده است؛ عواملی که به متحدانش امکان می‌دهند توانمندی‌های مستقل خود را توسعه دهند و قابلیت‌های یکدیگر را تقویت کنند.

موفقیت این رویکرد تا حدی در توانایی حوثی‌ها برای ایجاد ارتباطات مستقل در سراسر شاخ آفریقا، البته با تداوم حمایت تهران، مشهود است. از سال ۲۰۲۳، گزارش‌هایی از افزایش همکاری میان حوثی‌ها و گروه الشباب، وابسته به القاعده در سومالی، منتشر شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که صد‌ها تن از نیرو‌های الشباب در یمن آموزش دیده‌اند و نیرو‌های حوثی نیز برای آموزش روش‌های سازگار کردن پهپاد‌ها و ساخت تجهیزات انفجاری به سومالی اعزام شده‌اند. افزون بر همکاری با الشباب، حوثی‌ها از میان جوامع مختلف شاخ آفریقا نیز نیرو‌ها و عوامل محلی جذب کرده‌اند؛ اقدامی که زمینه ایجاد شبکه‌های سیاسی، لجستیکی و عملیاتی بلندمدت در این منطقه را فراهم می‌کند.

حوثی‌ها همچنین نقش فزاینده‌ای در پیشبرد اهداف ایران در سودان ایفا می‌کنند. پس از آغاز جنگ داخلی سودان در سال ۲۰۲۳، تهران روابط خود را با خارطوم از سر گرفت و در پی ایجاد یک پایگاه دریایی دائمی در ساحل دریای سرخ سودان برآمد. هم‌زمان، روابط خود را با جناح‌های اسلام‌گرای همسو با نیرو‌های مسلح سودان توسعه داد.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که عوامل حوثی در کنار نیرو‌های سپاه پاسداران به سودان اعزام شده‌اند تا به این جناح‌ها در زمینه تولید و به‌کارگیری پهپاد آموزش دهند. همچنین ادعا شده است که حوثی‌ها به نمایندگی از ایران برای این گروه‌ها سلاح منتقل کرده‌اند.

ایجاد یک کریدور در یمن

جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ اهمیت فزاینده باب‌المندب و دریای سرخ را در راهبرد منطقه‌ای تهران بیش از پیش آشکار کرده است. تلاش‌های ایران برای برقراری مسیر‌های هوایی مستقیم با مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، گسترش دامنه عملیات این گروه و توانایی آن در مختل کردن تردد کشتی‌ها در دریای سرخ، و نیز توسعه حضور حوثی‌ها در شاخ آفریقا، همگی از هدفی گسترده‌تر حکایت دارند: ایجاد یک کریدور لجستیکی و عملیاتی پایدار با محوریت یمن.

گذار سریع از اعلام محاصره کشتی‌های سعودی به حمله به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی عربستان نشان می‌دهد که باب‌المندب دیگر صرفاً گزینه‌ای برای استفاده در بحران‌های احتمالی آینده نیست، بلکه به ابزاری فعال در راهبرد ایران تبدیل شده است

این کریدور در حال شکل‌گیری، در نهایت به تهران امکان می‌دهد هم تنگه هرمز و هم تنگه باب‌المندب را به اختلال تهدید کند و بر بخش بسیار بزرگ‌تری از حمل‌ونقل جهانی انرژی و تجارت اثر بگذارد؛ نفوذی که استفاده از هر یک از این دو گلوگاه به‌تنهایی نمی‌تواند فراهم کند.

تهران هم‌اکنون در حال تبدیل این راهبرد به اهرمی برای اعمال فشار است. گذار سریع از اعلام محاصره کشتی‌های سعودی به حمله به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی عربستان نشان می‌دهد که باب‌المندب دیگر صرفاً گزینه‌ای برای استفاده در بحران‌های احتمالی آینده نیست، بلکه به ابزاری فعال در راهبرد ایران تبدیل شده است.

این روند با گزارش‌های پیشین نیز همخوانی دارد که بر اساس آنها، تهران به حوثی‌ها دستور داده بود در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران، برای بستن باب‌المندب آماده شوند.

منطق راهبردی این اقدام روشن است: اگر واشنگتن بکوشد محاصره تنگه هرمز از سوی ایران را از نظر اقتصادی غیرقابل‌تحمل کند، تهران نیز تلاش خواهد کرد هزینه تداوم فشار آمریکا را افزایش دهد. برای این منظور، ایران می‌کوشد پیامد‌های اقتصادی رویارویی را از خلیج فارس فراتر ببرد و ایالات متحده را ناچار کند هم‌زمان با دو بحران بزرگ دریایی مقابله کند.

تا اینجا، توجه بین‌المللی عمدتاً بر تنگه هرمز و فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز بوده است. بااین‌حال، تهران و محور مقاومت در حال سازگار کردن خود با شرایط پس از جنگ و آماده‌سازی زمینه برای مرحله بعدی رقابت منطقه‌ای هستند.

نقش محدود حوثی‌ها در مراحل قبلی جنگ ایران را نباید هرگز با کاهش تهدید ناشی از آنان اشتباه گرفت؛ تصرف گزارش‌شده جزیره پریم در اواسط سپتامبر نیز اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.

چالش بزرگ‌تر، فراتر از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. مسئله اصلی، شکل‌گیری تدریجی شبکه‌ای غیرمتمرکز و خودپایدار است که توانایی ایجاد قابلیت‌های نظامی، پشتیبانی از عملیات نیرو‌های همسو و ایجاد چندین منبع مرتبط با یکدیگر برای اعمال فشار راهبردی در سراسر خاورمیانه و منطقه دریای سرخ را دارد.

این الگو، به دلیل وابستگی کمتر به حمایت آشکار ایران و برخورداری از تاب‌آوری بیشتر، به‌تدریج توانایی بیشتری برای ادامه فعالیت حتی در صورت تضعیف یا از دست رفتن برخی از شرکای خود پیدا می‌کند. در نتیجه، مختل کردن آن از طریق فشار‌های نظامی یا اقتصادی متعارف دشوارتر خواهد شد.