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کیهان: به تاسیسات هسته‌ای اسرائیل حمله کنید

هیچ قدرتی دیگر نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اراده ایران در امنیت و تجارت و انرژی و اقتصاد جهان برنامه‌ای پیاده کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۲۸
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622 بازدید
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۳
حمله

به گزارش تابناک؛ کیهان تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به کوه کلنگ، ایران به تاسیسات هسته ای اسرائیل حمله خواهد کرد.

این روزنامه در یادداشتی با تیتر "انهدام تأسیسات هسته‌ای اسرائیل پاسخ هرگونه حمله به «کوه‌کلنگ»" نوشت: منطقه و جهان را معادلات جدید ایران فراگرفته است. ایران مرکز تعیین معادلات قدرت است و نظم فرسوده استکباری در برابر نظم تمدنی مقاومت اسلامی در حال افول است.

- آمریکا در این جنگ، به لحاظ انرژی و تسلیحات به شدت درمانده شده است. هزینه جنگ برای آمریکا بالاتر از تصورش تمام شد و برتری تسلیحاتی‌اش با دکترین جنگ نامتقارن ایران از بین رفت. 
 

- خلاصه، دوره آمریکا به پایان رسیده و این نظم مقاومت است که در حال گسترش در جهان است.

- اسرائیل نیز در مقابل قدرت ایران اسلامی فلج شده است و راهی جز فروپاشی ندارد. 

- دیگر بدون در نظر گرفتن اراده ایران هیچ قدرتی نمی‌تواند در امنیت و تجارت و انرژی و اقتصاد جهان برنامه‌ای پیاده کند.

-  اینکه جریان انرژی به نفع غرب باشد، دیگر تمام شد. معادلات سلطه به سد مقاومت برخورد کرده و کارایی ندارد.

- این عصر، عصر اسلام است. در این شرایط تهدید مکرر ایران به حمله نظامی توسط آمریکا و اسرائیل از جمله حمله به کوه کلنگ، مساوی است با پاسخ خشن و بی‌رحمانه ایران در تأسیسات هسته‌ای اسرائیل.

- آمریکا و اسرائیل می‌دانند بازگشت به معادلات قبلی محال است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Canada
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
2
8
پاسخ
خوب آقای شریعتمداری، بعد اسراییل چکار میکند ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
اگر فکر بعد رو می‌کرد که شریعتمداری نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
ایران اعلام کرده که کوه کلنگ فعالیت هسته ای نداره ، پس در مقابله به مثل باید ما هم به یکی از کوه های اسرائیل یا آمریکا حمله کنیم نه تاسیسات هسته ای .
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