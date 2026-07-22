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تهدید تند کیهان علیه مراکز هسته‌ای آمریکا!

کیهان: در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین بازدارندگی و قاعده مسلم «چشم در برابر چشم»، تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا را از جایی که نمی‌دانند، هدف ضربات ویرانگر قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۹۱
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4409 بازدید
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۴

در صورتی که امریکا به سایت کوه کنگ یا تاسیسات هسته ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی به سایت های هسته ای آمریکا حمله خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان، این روزنامه در گزارش اصلی امروز با عنوان «پس از سیلی سخت ایران/ آمریکا در حال فرار از منطقه به سرزمین‌های اشغالی است» نوشت: «ترامپ قمارباز در جدیدترین شوهای تبلیغاتی خود در کاخ سفید و در دیدار با رئیس‌جمهوری لبنان، با لاف‌زنی و ادعاهای واهی پیرامون احیای مرکز هسته‌ای «کوه کلنگ» مدعی شد:«ما قطعا به این سایت جدید حمله خواهیم کرد. آنها به خاطر سلاح‌های هسته‌ای وارد این ماجرا شده‌اند... هر سایتی را که حتی در آن به سلاح هسته‌ای فکر کنند، با قدرتی بسیار زیاد هدف قرار می‌دهیم.»
 
این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که ارتش آمریکا همین حالا زیر ضربات موشکی ایران درمانده شده و در موقعیت انفعال کامل قرار دارد. 

پاسخ به این قمارباز این است؛ [...]در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین بازدارندگی و قاعده مسلم «چشم در برابر چشم»، تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا را از جایی که نمی‌دانند، هدف ضربات ویرانگر قرار خواهد داد.

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مراکز هسته ای آمریکا روزنامه کیهان تهدید حمله به مراکز هسته ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
9
37
پاسخ
یه تهدیدی کنید که عملی بشه مثلاً بگین تاسیسات هسته‌ای اسرائیل می زنیم
پاسخ ها
حمص
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
به وقتش میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تو ناراحت نباش بلدیم بزنیم
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
36
22
پاسخ
چرا هر سخنی از کیهان بمیان می آید در آخر آن از علامت(!) استفاده می کنید.اگر مقالاتی که در کیهان در مورد جنگ اخیر گفته شده بررسی فرمایید صحت و درستی بیشتر آنها در طی جنگ اثبات شده است چون بیشتر نظر کارشناسان وطن پرست جنگ دیده هست که سر از مقالات کیهان در می آورد.اگر همین سخنان را غربگرایان ترسو بیان کنند با اب و تاب بزرگنمایی خواهد شد
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