حادثه مرموز در پایگاه نظامی کانادا با چند کشته و زخمی

وقوع حادثه‌ای با ابعاد نامشخص در یک پایگاه نظامی در کانادا، به آتش‌سوزی گسترده و تلفات جانی منجر شده است؛ مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره علت حادثه منتشر نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از وقوع یک «حادثه جدی» در پایگاه نظامی وین‌رایت در استان آلبرتا خبر داد که به آتش‌سوزی گسترده و کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شده است.

این پایگاه در حدود ۲۱۰ کیلومتری شرق ادمونتون قرار دارد. وزش باد شدید باعث شد آتش از محدوده پایگاه فراتر برود و به مناطق اطراف گسترش یابد.

دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا، وقوع تلفات جانی و مجروح شدن شماری از افراد را تأیید کرد. نیروهای آتش‌نشانی و امدادی برای مهار آتش به محل اعزام شده‌اند و عملیات همچنان ادامه دارد.

کارنی اعلام کرد دولت فدرال با مقام‌های استانی و محلی، از جمله دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، برای مدیریت بحران در تماس است.

شهرداری وین‌رایت نیز اعلام کرد آتش روز شنبه از حصار پایگاه عبور کرده و به مناطق مجاور رسیده است. با وجود ادامه عملیات مهار آتش، تاکنون دستور تخلیه صادر نشده و جزئیات بیشتری درباره علت حادثه و میزان خسارات منتشر نشده است.