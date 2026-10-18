حادثه مرموز در پایگاه نظامی کانادا با چند کشته و زخمی
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، از وقوع یک «حادثه جدی» در پایگاه نظامی وینرایت در استان آلبرتا خبر داد که به آتشسوزی گسترده و کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شده است.
این پایگاه در حدود ۲۱۰ کیلومتری شرق ادمونتون قرار دارد. وزش باد شدید باعث شد آتش از محدوده پایگاه فراتر برود و به مناطق اطراف گسترش یابد.
دیوید مکگینتی، وزیر دفاع کانادا، وقوع تلفات جانی و مجروح شدن شماری از افراد را تأیید کرد. نیروهای آتشنشانی و امدادی برای مهار آتش به محل اعزام شدهاند و عملیات همچنان ادامه دارد.
کارنی اعلام کرد دولت فدرال با مقامهای استانی و محلی، از جمله دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، برای مدیریت بحران در تماس است.
شهرداری وینرایت نیز اعلام کرد آتش روز شنبه از حصار پایگاه عبور کرده و به مناطق مجاور رسیده است. با وجود ادامه عملیات مهار آتش، تاکنون دستور تخلیه صادر نشده و جزئیات بیشتری درباره علت حادثه و میزان خسارات منتشر نشده است.