توصیف مهاجرانی برای مارکو روبیو: «بیسواد و گاگول»!
عطالله مهاجرانی در توئیتی مارک روبیو را «وزیر خارجه بی سواد و گاگول» خواند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۲۱| |
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به گزارش تابناک، عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: به نظرم نویسندگان نطق مارکو روبیو در سخنرانی ٱتن, کتاب نبرد تمدن ها نوشته هانتینگتون را گذاشته اند جلو چشمشان از هوش مصنوعی خواسته اند، متن سخنرانی را تنظیم کند. همین شده است که روبیو در ٱتن خواند! در مقاله حسب حال روزنامه ایران در این باره خواهم نوشت. وزیر خارجه بیسواد و گاگول.
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به کوری چشم دشمنان و بدخواهان، تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور من جمله آقای مهاجرانی که به راستی دل در گرو ایران عزیز دارند با افتخار هر چه تمامتر به سرزمین مادریشون بر می گردند و بر خاک پاکش بوسه ای جانانه میزنن.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶