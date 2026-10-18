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توصیف مهاجرانی برای مارکو روبیو: «بیسواد و گاگول»!

عطالله مهاجرانی در توئیتی مارک روبیو را «وزیر خارجه بی سواد و گاگول» خواند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۲۱
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1690 بازدید
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۴
عطاءالله مهاجرانی

به گزارش تابناک، عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: به نظرم نویسندگان نطق مارکو روبیو در سخنرانی ٱتن, کتاب نبرد تمدن ها نوشته هانتینگتون را گذاشته اند جلو چشمشان از هوش مصنوعی خواسته اند، متن سخنرانی را تنظیم کند. همین شده است که روبیو در ٱتن خواند! در مقاله حسب حال روزنامه ایران در این باره خواهم نوشت. وزیر خارجه بیسواد و گاگول.

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عطاءالله مهاجرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ایران جنگ تاریخ ایران توهین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
19
پاسخ
کم کم وقتش اقای مهاجرانی هم تشریف بیاورن ایران!....
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
8
5
پاسخ
به کوری چشم دشمنان و بدخواهان، تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور من جمله آقای مهاجرانی که به راستی دل در گرو ایران عزیز دارند با افتخار هر چه تمامتر به سرزمین مادریشون بر می گردند و بر خاک پاکش بوسه ای جانانه میزنن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
خوبی آقای مهاجرانی !؟ بهتری ؟
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
5
2
پاسخ
مواضع اخیر آقای مهاجرانی نشان دهنده برگشت به حقیقت است . امیدوارم همینطور بمانند .
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