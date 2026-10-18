توصیف مهاجرانی برای مارکو روبیو: «بیسواد و گاگول»!

به گزارش تابناک، عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات در توئیتی نوشت: به نظرم نویسندگان نطق مارکو روبیو در سخنرانی ٱتن, کتاب نبرد تمدن ها نوشته هانتینگتون را گذاشته اند جلو چشمشان از هوش مصنوعی خواسته اند، متن سخنرانی را تنظیم کند. همین شده است که روبیو در ٱتن خواند! در مقاله حسب حال روزنامه ایران در این باره خواهم نوشت. وزیر خارجه بیسواد و گاگول.