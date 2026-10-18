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خواسته معاون ترامپ برای برنامه هسته‌ای ایران

معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات زیاده خواهانه مقامات واشنگتن مدعی شد که کشورش به دنبال تعهد قطعی تهران برای بازسازی نکردن برنامه هسته‌ای است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۲۰
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جی دی ونس

به گزارش تابناک، به نقل از شبکه الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» با طرح خواسته زیاده خواهانه واشنگتن مدعی شد که کشورش به‌دنبال دریافت تعهدی قطعی و قاطع از سوی ایران است، مبنی بر این که برنامه هسته‌ای اش را بازسازی نکند.

درحالی که قیمت سوخت بسیار بر کاهش رأی جمهوری خواهان در انتخابات میانه دوره ای آمریکا تأثیر گذاشته است، ونس برای جلب نظر رأی دهندگان آمریکایی مدعی شد: با پایان درگیری با ایران، شاهد کاهش قیمت سوخت خواهیم بود.

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آمریکا جی دی ونس معاون ترامپ ایران برنامه هسته ای
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