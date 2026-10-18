سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا و تبادل دیدگاه‌ها میان دو طرف خبر داد.

به گزارش تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر در گفت‌وگو با شبکه الحدث اعلام کرد که تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف با وجود چالش‌های جدی، به تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهادها می‌پردازند.

ماجد الانصاری تأکید کرد: هرگونه ایده یا راهکار برای حل بحران‌ها باید بر اساس توافق و اجماع منطقه‌ای باشد و به تفاهمات محدود میان دو طرف خلاصه نشود.

وی افزود: ایران پیشنهاد خود درباره مدیریت تنگه هرمز را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل کرده بود، اما این پیشنهاد به دلیل پافشاری واشنگتن بر لزوم گنجاندن پرونده هسته‌ای و مطالبات گسترده‌تر با چالش مواجه شد.

مشاور نخست‌وزیر قطر گفت: تمرکز اصلی قطر در شرایط کنونی بر رفع موانع موجود در بخش فنی و مدیریت متغیرهای میدانی برای پیشبرد روند دیپلماسی است.

وی با اشاره به موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت که این کشورها دیپلماسی را ترجیح می‌دهند، اما توانایی دفاع از خود را دارند و هدف قرار گرفتن بدون پاسخ بازدارنده را نمی‌پذیرند.

مشاور نخست‌وزیر قطر در ادامه از هماهنگی بسیار گسترده و تماس‌های مستمر میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دستیابی به موضعی مشترک درباره هرگونه راه‌حل پیشنهادی در مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که هدف از نشست صلاله، بازگشایی موقت تنگه هرمز تا زمان دستیابی به توافقی دائمی بود، اما این تلاش به نتیجه نرسید.