En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

قطر: پیشنهاد اخیر ایران با چالش روبه‌رو شد

سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا و تبادل دیدگاه‌ها میان دو طرف خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۱۷
| |
1511 بازدید
قطر

به گزارش تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر در گفت‌وگو با شبکه الحدث اعلام کرد که تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف با وجود چالش‌های جدی، به تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهادها می‌پردازند.

ماجد الانصاری تأکید کرد: هرگونه ایده یا راهکار برای حل بحران‌ها باید بر اساس توافق و اجماع منطقه‌ای باشد و به تفاهمات محدود میان دو طرف خلاصه نشود.
 وی افزود: ایران پیشنهاد خود درباره مدیریت تنگه هرمز را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل کرده بود، اما این پیشنهاد به دلیل پافشاری واشنگتن بر لزوم گنجاندن پرونده هسته‌ای و مطالبات گسترده‌تر با چالش مواجه شد.

مشاور نخست‌وزیر قطر گفت: تمرکز اصلی قطر در شرایط کنونی بر رفع موانع موجود در بخش فنی و مدیریت متغیرهای میدانی برای پیشبرد روند دیپلماسی است.

وی با اشاره به موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت که این کشورها دیپلماسی را ترجیح می‌دهند، اما توانایی دفاع از خود را دارند و هدف قرار گرفتن بدون پاسخ بازدارنده را نمی‌پذیرند.

مشاور نخست‌وزیر قطر در ادامه از هماهنگی بسیار گسترده و تماس‌های مستمر میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دستیابی به موضعی مشترک درباره هرگونه راه‌حل پیشنهادی در مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که هدف از نشست صلاله، بازگشایی موقت تنگه هرمز تا زمان دستیابی به توافقی دائمی بود، اما این تلاش به نتیجه نرسید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر ایران آمریکا میانجی گری جنگ مذاکره
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطر: مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک جدی همراه است
شرط ایران برای مذاکره با آمریکا اعلام شد
قطر: ادامه تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا
هشدار قطر درباره بازگشت به درگیری‌های نظامی در منطقه
قطر: واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۱۸۴ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۰۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۰ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s01
tabnak.ir/005s01