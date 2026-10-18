قطر: میانجیگری میان ایران و آمریکا ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخستوزیر قطر از ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا و تبادل دیدگاهها میان دو طرف خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۱۷| |
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به گزارش تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخستوزیر قطر در گفتوگو با شبکه الحدث اعلام کرد که تلاشهای میانجیگرانه میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف با وجود چالشهای جدی، به تبادل دیدگاهها و پیشنهادها میپردازند.
وی با اشاره به موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت که این کشورها دیپلماسی را ترجیح میدهند، اما توانایی دفاع از خود را دارند و هدف قرار گرفتن بدون پاسخ بازدارنده را نمیپذیرند.
مشاور نخستوزیر قطر در ادامه از هماهنگی بسیار گسترده و تماسهای مستمر میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دستیابی به موضعی مشترک درباره هرگونه راهحل پیشنهادی در مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد که هدف از نشست صلاله، بازگشایی موقت تنگه هرمز تا زمان دستیابی به توافقی دائمی بود، اما این تلاش به نتیجه نرسید.
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