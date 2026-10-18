سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا و تبادل دیدگاه‌ها میان دو طرف خبر داد.

به گزارش تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور نخست‌وزیر قطر در گفت‌وگو با شبکه الحدث اعلام کرد که تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف با وجود چالش‌های جدی، به تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهادها می‌پردازند.

وی با اشاره به موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت که این کشورها دیپلماسی را ترجیح می‌دهند، اما توانایی دفاع از خود را دارند و هدف قرار گرفتن بدون پاسخ بازدارنده را نمی‌پذیرند.

مشاور نخست‌وزیر قطر در ادامه از هماهنگی بسیار گسترده و تماس‌های مستمر میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دستیابی به موضعی مشترک درباره هرگونه راه‌حل پیشنهادی در مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که هدف از نشست صلاله، بازگشایی موقت تنگه هرمز تا زمان دستیابی به توافقی دائمی بود، اما این تلاش به نتیجه نرسید.