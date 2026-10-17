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کد خبر:۱۳۹۹۲۰۴
کد خبر:۱۳۹۹۲۰۴
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نبض خبر

هیچ‌کس فکر نمی‌کرد اسرائیل چنین کاری با ما بکند

حمزه صفوی استاد دانشگاه درباره ترور سران نظام در حملات آمریکا و اسرائیل گفت: «هیچ‌کس فکر نمی‌کرد اسرائیل همچین کاری با ما بکند» روایت صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.
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