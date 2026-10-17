به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان؛ در حاشیه پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.

طرفین در این دیدار درباره روابط دوجانبه تهران- بیروت و همفکری برای تقویت مناسبات دو کشور تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ضرورت حفظ تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان، بر حمایت ایران از لبنان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی این کشور در برابر تجاوز و و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.