دیدار و گفتوگوی عراقچی با وزیر خارجه لبنان
وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه لبنان درباره روابط دو جانبه تهران و بیروت رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۹۱| |
342 بازدید
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان؛ در حاشیه پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با هم دیدار و گفتوگو کردند.
طرفین در این دیدار درباره روابط دوجانبه تهران- بیروت و همفکری برای تقویت مناسبات دو کشور تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ضرورت حفظ تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان، بر حمایت ایران از لبنان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی این کشور در برابر تجاوز و و توسعهطلبی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
گزارش خطا