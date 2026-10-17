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تحقیقات اولیه از انفجار مقر حشد الشعبی

سازمان بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) شنبه شب در بیانیه ای گزارش اولیه انفجار در مقر خود در اطراف بغداد را منتشر و علت را اختلال داخلی و نه حمله خارجی دانست.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۲
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حشد الشعبی

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، حشد الشعبی عراق در این بیانیه اعلام کرد: نتایج اولیه تحقیقات درباره انفجار در یکی از مقرهای این سازمان نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از اختلال داخلی و نه حمله خارجی بوده است.

در همین راستا، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، ساعتی پیش، دستور تشکیل این کمیته برای بررسی ابعاد و علت انفجار را صادر کرد.

الحشد الشعبی عراق، ساعتی پیش تر اعلام کرد که به دنبال انفجار یک انبار مهمات فرسوده در شرق بغداد، پنج نفر از نیروهای این سازمان زخمی شدند و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات و علت وقوع حادثه ادامه دارد.

گزارش‌های اولیه حاکی از وقوع انفجار در منطقه «الگریعات» در شمال بغداد بود؛ حادثه‌ای که با برخاستن ستون دود از محل انفجار همراه بوده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این انفجار همزمان با پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز بغداد، پایتخت عراق، رخ داد.

این انفجار در نزدیکی مرکز پشتیبانی لجستیکی نیروهای بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) به وقوع پیوست و خودروهای امدادی بلافاصله به سمت محل حادثه حرکت کردند.

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عراق حشد الشعبی انفجار انبار مهمات
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