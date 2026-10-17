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واکنش مدیر حوزه‌های علمیه به کشف حجاب اجباری در باکو

مدیر حوزه‌های علمیه با انتقاد از محدودیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان تأکید کرد: هیچ کشوری حق ندارد زنان و دختران مسلمان را از حق شرعی حجاب محروم کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶۹
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آیت الله اعرافی

به گزارش تابناک، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در واکنش به ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع حجاب و پوشش، به‌ویژه پوشش بانوان، در آیین مقدس اسلام و در سبک زندگی و سنت‌های اصیل اسلامی، همواره به‌عنوان یک واجب شرعی مطرح بوده است و اساساً واجبات شرعی با بخشنامه‌ها و قوانین بشری و حاکمیتی نقض نمی‌شوند و وجوب آن‌ها از مسلمانان ساقط نمی‌گردد.

افزون بر این، حجاب در قاموس اعتقادی مکتب اسلام، جلوه‌ای از ایمان، عفاف و هویت دینی زن مسلمان و برخاسته از باور و انتخاب آگاهانه زنان مؤمن به شمار می‌رود. هیچ کشور مسلمانی حق ندارد این حق شرعی را از زنان و دختران جامعه خود سلب کند و آنان را برخلاف حقوق انسانی و کرامت بشری، از حقوقی همچون تحصیل، تدریس و مشارکت در عرصه‌های علمی و اجتماعی محروم سازد.

خداوند متعال در آیه ۳۱ سوره نور می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ...؛ و به زنان باایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است، آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود).»

بر اساس این آیه نورانی، زنان باید سر و گردن خود را از نامحرم بپوشانند و حجاب اسلامی را رعایت کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند با بخشنامه‌ها و قوانین بشری، حکم صریح قرآن کریم را نقض کند.

این موضوع درباره جمهوری آذربایجان نیز صدق می‌کند؛ کشوری که اخیراً حاکمیت و برخی نهادهای آن محدودیت‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرده‌اند. با توجه به مسلمان بودن اکثریت مردم این کشور، انتظار می‌رود حاکمان و مسئولان جمهوری آذربایجان به خواسته‌های شرعی مردم، به‌ویژه دختران دانش‌آموز و بانوان معلم، احترام بگذارند.

این مطالبات، برخاسته از قرآن کریم و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است و انتظار می‌رود مسئولان این کشور اجازه ندهند که تدین و مطالبات دینی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان خدشه‌دار شود.

 

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آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه جمهوری آذربایجان کشف حجاب قوانین حجاب دختران محجبه
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