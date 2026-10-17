به گزارش تابناک، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در واکنش به ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع حجاب و پوشش، به‌ویژه پوشش بانوان، در آیین مقدس اسلام و در سبک زندگی و سنت‌های اصیل اسلامی، همواره به‌عنوان یک واجب شرعی مطرح بوده است و اساساً واجبات شرعی با بخشنامه‌ها و قوانین بشری و حاکمیتی نقض نمی‌شوند و وجوب آن‌ها از مسلمانان ساقط نمی‌گردد.

افزون بر این، حجاب در قاموس اعتقادی مکتب اسلام، جلوه‌ای از ایمان، عفاف و هویت دینی زن مسلمان و برخاسته از باور و انتخاب آگاهانه زنان مؤمن به شمار می‌رود. هیچ کشور مسلمانی حق ندارد این حق شرعی را از زنان و دختران جامعه خود سلب کند و آنان را برخلاف حقوق انسانی و کرامت بشری، از حقوقی همچون تحصیل، تدریس و مشارکت در عرصه‌های علمی و اجتماعی محروم سازد.

خداوند متعال در آیه ۳۱ سوره نور می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ...؛ و به زنان باایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است، آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود).»

بر اساس این آیه نورانی، زنان باید سر و گردن خود را از نامحرم بپوشانند و حجاب اسلامی را رعایت کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند با بخشنامه‌ها و قوانین بشری، حکم صریح قرآن کریم را نقض کند.

این موضوع درباره جمهوری آذربایجان نیز صدق می‌کند؛ کشوری که اخیراً حاکمیت و برخی نهادهای آن محدودیت‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرده‌اند. با توجه به مسلمان بودن اکثریت مردم این کشور، انتظار می‌رود حاکمان و مسئولان جمهوری آذربایجان به خواسته‌های شرعی مردم، به‌ویژه دختران دانش‌آموز و بانوان معلم، احترام بگذارند.

این مطالبات، برخاسته از قرآن کریم و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است و انتظار می‌رود مسئولان این کشور اجازه ندهند که تدین و مطالبات دینی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان خدشه‌دار شود.