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انفجار در انبار مهمات حشد الشعبی در بغداد

سازمان حشد الشعبی عراق از وقوع انفجار در انبار مهمات فرسوده در یکی از مقرهای آن در شمال بغداد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶۳
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عراق

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سازمان حشد الشعبی عراق از وقوع انفجار در انبار مهمات فرسوده در یکی از مقرهای این سازمان در شمال بغداد خبر داد و اعلام کرد این حادثه تلفات جانی نداشته است.

بنا بر این گزارش، منابع امنیتی گزارش دادند چندین انفجار در مقر نیروهای حشد الشعبی در شمال بغداد رخ داده است.

منابع امنیتی تأکید کردند علت وقوع انفجارها هنوز مشخص نیست.

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عراق بغداد انفجار حشد الشعبی انبار مهمات
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tabnak.ir/005rz9