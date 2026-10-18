شکار عدد اشتباه در قلب معماهای ریاضی

گاهی نگاهی ساده به چند عدد، ما را وارد دنیایی از منطق و استدلال می‌کند که حلش بسیار لذت‌بخش است. امروز می‌خواهیم معمای جذاب و تازه‌ای را بررسی کنیم؛ جدولی از اعداد طبیعی زیر ۱۰۰ که خطای کوچکی در دل خود دارد.

به گزارش تابناک؛ معماهای ریاضی همیشه بهترین ابزار برای ورزش دادن ذهن و کشف الگوهای پنهان در دنیای اعداد هستند. گاهی یک نگاه ساده به چند عدد، ما را وارد دنیایی از منطق و استدلال می کند که حل آن بسیار لذت بخش است. امروز قصد داریم یک معمای ریاضی جذاب را بررسی کنیم که در آن جدولی از اعداد طبیعی زیر 100 آماده شده است، اما یک خطای کوچک در آن وجود دارد.

آیا آماده اید مثل یک کارآگاه ریاضی، مظنون اصلی یا همان «عدد نفوذی» را پیدا کنید؟ کدام عدد اشتباه است و چه عددی باید جایگزین آن شود؟

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

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الگوی پنهان چیست؟

برای پیدا کردن عدد اشتباه، اول باید رمز عبور این معما را کشف کنیم. راز این جدول در ساختار و تجزیه اعداد به عوامل اول نهفته است. اگر به دقت به اعداد مرتب شده بر اساس اندازه نگاه کنیم، متوجه یک قانون مشترک می شویم: تمام اعداد این جدول، حاصل ضرب دقیقا دو عدد اول مختلف هستند.

برای نمونه:

عدد 6 حاصل ضرب 2 در 3 است.

عدد 10 حاصل ضرب 2 در 5 است.

عدد 21 حاصل ضرب 3 در 7 است.

این الگو برای تک تک اعضای درست جدول صادق است؛ اما یک استثنای دردسرساز در این میان وجود دارد.

دستگیری عدد نفوذی!

حالا نوبت به پیدا کردن مقصر می رسد. در میان این اعداد، عدد 75 به عنوان یک نفوذی عمل کرده و نمی تواند در این گروه بماند. دلیلش چیست؟ عدد 75 حاصل ضرب سه عامل اول است، در حالی که قانون بنیادین این جدول بر پایه حاصل ضرب دو عدد اول مختلف بنا شده است.

بنابراین، عدد 75 باید از جدول خارج شده و عدد 74 جایگزین آن شود. اگر به 74 نگاه کنیم، می بینیم که این عدد حاصل ضرب 2 در 37 است؛ یعنی دقیقا حاصل ضرب دو عدد اول متفاوت که به زیبایی و بدون نقص در کنار سایر اعداد جدول قرار می گیرد.

آیا شما هم توانستید منطق پشت این اعداد را کشف کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید!

منبع: عصرایران