En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

شکار عدد اشتباه در قلب معماهای ریاضی

گاهی نگاهی ساده به چند عدد، ما را وارد دنیایی از منطق و استدلال می‌کند که حلش بسیار لذت‌بخش است. امروز می‌خواهیم معمای جذاب و تازه‌ای را بررسی کنیم؛ جدولی از اعداد طبیعی زیر ۱۰۰ که خطای کوچکی در دل خود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۵۶
| |
398 بازدید
ریاضی

به گزارش تابناک؛ معماهای ریاضی همیشه بهترین ابزار برای ورزش دادن ذهن و کشف الگوهای پنهان در دنیای اعداد هستند. گاهی یک نگاه ساده به چند عدد، ما را وارد دنیایی از منطق و استدلال می کند که حل آن بسیار لذت بخش است. امروز قصد داریم یک معمای ریاضی جذاب را بررسی کنیم که در آن جدولی از اعداد طبیعی زیر 100 آماده شده است، اما یک خطای کوچک در آن وجود دارد.

آیا آماده اید مثل یک کارآگاه ریاضی، مظنون اصلی یا همان «عدد نفوذی» را پیدا کنید؟ کدام عدد اشتباه است و چه عددی باید جایگزین آن شود؟

چالش جذاب پیدا کردن عدد نفوذی

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

الگوی پنهان چیست؟

برای پیدا کردن عدد اشتباه، اول باید رمز عبور این معما را کشف کنیم. راز این جدول در ساختار و تجزیه اعداد به عوامل اول نهفته است. اگر به دقت به اعداد مرتب شده بر اساس اندازه نگاه کنیم، متوجه یک قانون مشترک می شویم: تمام اعداد این جدول، حاصل ضرب دقیقا دو عدد اول مختلف هستند.

برای نمونه:

عدد 6 حاصل ضرب 2 در 3 است.

عدد 10 حاصل ضرب 2 در 5 است.

عدد 21 حاصل ضرب 3 در 7 است.

این الگو برای تک تک اعضای درست جدول صادق است؛ اما یک استثنای دردسرساز در این میان وجود دارد.

دستگیری عدد نفوذی!

حالا نوبت به پیدا کردن مقصر می رسد. در میان این اعداد، عدد 75 به عنوان یک نفوذی عمل کرده و نمی تواند در این گروه بماند. دلیلش چیست؟ عدد 75 حاصل ضرب سه عامل اول است، در حالی که قانون بنیادین این جدول بر پایه حاصل ضرب دو عدد اول مختلف بنا شده است.

بنابراین، عدد 75 باید از جدول خارج شده و عدد 74 جایگزین آن شود. اگر به 74 نگاه کنیم، می بینیم که این عدد حاصل ضرب 2 در 37 است؛ یعنی دقیقا حاصل ضرب دو عدد اول متفاوت که به زیبایی و بدون نقص در کنار سایر اعداد جدول قرار می گیرد.

آیا شما هم توانستید منطق پشت این اعداد را کشف کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید!
منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
ریاضی معمای ریاضی اعداد طبیعی دنیای اعداد عدد نفوذی حاصل ضرب
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لزوم توجه ویژه به ظرفیت های علوم ریاضی و فیزیک در کشور
معمای جالب ریاضی که از ۱۰۰۰ نفر فقط یک نفر آن را حل کرد!
افزایش زمان امتحان ریاضی و علوم کامپیوتر
علاج ریاضی‌زدگی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی چیست؟
خرس​ها ریاضی می​دانند
فرمول زندگی ملکه ریاضی جهان
زنان نیز مردان را در ریاضیات بهتر می‌انگارند!
عدد و رقم شما خوشحال است یا غمگین؟!
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۱۵۹ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rz2
tabnak.ir/005rz2