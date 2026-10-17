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ارتش انگشت‌به‌ماشه آماده پاسخ به هر تهدیدی است

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات گفت: ملت متحد ایران پاسخگوی زیاده‌خواهی‌های دشمن خواهد بود و ارتش هم با تجهیزات به‌روز، انگشت‌به‌ماشه آماده پاسخ به هر تهدیدی است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۴۸
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علیرضا شیخ

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» با اشاره به تهدید دشمن علیه ایران مبنی بر بکارگیری «مادر بمب‌ها» در جنگ با ایران، اظهار داشت: پدر و مادر بمب‌ها، ملت ایران هستند و مردم پاسخ زیاده‌خواهی‌های دشمن را خواهند داد؛ بنابراین هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اجرایی ارتش افزود: این اظهارات بخشی از ابزار‌های تبلیغاتی دشمن برای ایجاد ارعاب و وادارکردن ملت ایران به عقب‌نشینی از مواضع خود است؛ اما مردم ایران با قدرت و استحکام به مسیر خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه ملت ایران می‌تواند تأثیری فراتر از محاسبات دشمن بر افکار و راهبرد‌های آن بگذارد، تصریح کرد: مردم در حال زندگی هستند و همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند توسعه کشور نیز ادامه دارد.

امیر سرتیپ شیخ با تأکید بر اینکه دشمن باید بداند در برابر یک ملت متحد و مستحکم قرار گرفته است، گفت: دشمن در مقابل چنین ملتی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند؛ چرا که تمدن با بمب منفجر نمی‌شود.

وی با اشاره به قدمت تاریخی تمدن ایران خاطرنشان کرد: تمدن ملت ایران ریشه در تاریخی طولانی دارد و در مقایسه با این پیشینه، آمریکا تنها بخشی از تاریخ جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی، تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، آمادگی ارتش و سایر نیرو‌های مسلح برای پاسخ به تهدیدات است که در این زمینه، آمادگی‌های لازم ایجاد شده و امروز ارتش انگشت‌به‌ماشه آماده است تا به هر تهدیدی پاسخ دهد.

وی درباره وضعیت ارتقاء تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان نیز گفت: خدا را شکر، تجهیزات ارتش به‌روز شده‌اند و متناسب با سطح تهدیدات، آمادگی لازم برای پاسخگویی فراهم شده است.

منبع: صدا و سیما 

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