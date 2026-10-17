عربستان سعودی ادعا کرده است که ایران حوثی‌های یمن را به حمله به این کشور تشویق می‌کند و گفته است این اقدامات توافق دیپلماتیکی را نقض می‌کند که ریاض در سال ۲۰۲۳ با تهران برای بهبود روابط دوجانبه به دست آورد.

میدل ایست آی نوشت: عربستان سعودی ادعا کرده است که ایران حوثی‌های یمن را به حمله به این کشور تشویق می‌کند و گفته است این اقدامات توافق دیپلماتیکی را نقض می‌کند که ریاض در سال ۲۰۲۳ با تهران برای بهبود روابط دوجانبه به دست آورد.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده: راید کریملی، معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور دیپلماسی عمومی، روز جمعه در اظهاراتی کم‌سابقه و علنی به خبرنگاران ادعا کرد: «ما معتقدیم تشدید تنش‌ها از سوی حوثی‌ها در این مرحله پایانی درگیری، با تشویق ایران صورت می‌گیرد.»

اظهارات کریملی نخستین نشانه علنی از آن است که جنگ در یمن بر روابط ریاض و تهران فشار وارد کرده است.

کریملی مدعی شد: حملات حوثی‌ها نقض توافق تنش‌زدایی مارس ۲۰۲۳ است؛ توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد و به ازسرگیری روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران انجامید. در آن زمان، این توافق نشانه‌ای از موفقیت سیاست خارجی چین تلقی شد. پکن روابط خوبی با تهران و ریاض دارد.

این توافق عموماً به‌گونه‌ای تفسیر می‌شد که شامل تعهد تهران به مهار حوثی‌ها در راستای حمایت از آتش‌بسی با پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز می‌شد.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عربستان با حملات متعددی روبه‌رو شده است؛ حملاتی که بر توافق شکننده تنش‌زدایی میان دو کشور فشار وارد کرده‌اند.

عربستان حتی در اوایل سال جاری، در اقدامی تلافی‌جویانه، به آمریکا در اجرای برخی حملات علیه ایران پیوست، اما بعداً رویکرد خود را تغییر داد و به سمت میانجیگری حرکت کرد.

با وجود این تنش‌ها، عربستان سعودی همچنان تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده است.

افزایش فشار‌ها

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، این هفته با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، تلفنی گفت‌و‌گو کرد. اوایل همین ماه نیز سفیر عربستان در ایران به‌طور علنی در مراسم تشییع خواهر عراقچی شرکت کرد.

با این حال، اکنون این پادشاهی در حال تحمل موج شدیدی از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌هاست.

حوثی‌ها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به‌دلیل حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و آمریکا در جهان اسلام از حمایت‌هایی برخوردار شدند. سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری و پژوهشگران نسل‌کشی، جنگ اسرائیل علیه غزه را نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ در جنگ داخلی یمن مداخله نظامی کرد. این کشور کارزار بمباران گسترده‌ای علیه حوثی‌ها به راه انداخت که در تشدید بحرانی نقش داشت که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران انسانی جهان توصیف کرده بود.

در سال ۲۰۲۲، دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و عربستان سعودی مهم‌ترین حامی آن است، با حوثی‌ها به توافق آتش‌بس دست یافت. این توافق آتش‌بسی شکننده را رقم زد که حتی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به حوثی‌ها نیز دوام آورد.

جنگ در یمن پس از آن بار دیگر شعله‌ور شد که عربستان در ماه ژوئیه فرودگاه صنعا را بمباران کرد تا مانع فرود هواپیمایی حامل مقام‌های حوثی شود.

حوثی‌ها در واکنش به این اقدام، محاصره کشتیرانی عربستان را اعلام کردند و ماه گذشته حمله‌ای برق‌آسا را در امتداد سواحل دریای سرخ آغاز کردند؛ حمله‌ای که عربستان و متحدان یمنی‌اش در مقابله با آن با دشواری روبه‌رو شده‌اند.

حوثی‌ها همچنین صد‌ها موشک و پهپاد به سوی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند.