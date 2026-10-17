En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

ادعای سعودی‌ها درباره نقش ایران در حملات یمن

عربستان سعودی ادعا کرده است که ایران حوثی‌های یمن را به حمله به این کشور تشویق می‌کند و گفته است این اقدامات توافق دیپلماتیکی را نقض می‌کند که ریاض در سال ۲۰۲۳ با تهران برای بهبود روابط دوجانبه به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۸
| |
1729 بازدید
بن سلمان

میدل ایست آی نوشت: عربستان سعودی ادعا کرده است که ایران حوثی‌های یمن را به حمله به این کشور تشویق می‌کند و گفته است این اقدامات توافق دیپلماتیکی را نقض می‌کند که ریاض در سال ۲۰۲۳ با تهران برای بهبود روابط دوجانبه به دست آورد.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده: راید کریملی، معاون وزیر امور خارجه عربستان در امور دیپلماسی عمومی، روز جمعه در اظهاراتی کم‌سابقه و علنی به خبرنگاران ادعا کرد: «ما معتقدیم تشدید تنش‌ها از سوی حوثی‌ها در این مرحله پایانی درگیری، با تشویق ایران صورت می‌گیرد.»

اظهارات کریملی نخستین نشانه علنی از آن است که جنگ در یمن بر روابط ریاض و تهران فشار وارد کرده است.

کریملی مدعی شد: حملات حوثی‌ها نقض توافق تنش‌زدایی مارس ۲۰۲۳ است؛ توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد و به ازسرگیری روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران انجامید. در آن زمان، این توافق نشانه‌ای از موفقیت سیاست خارجی چین تلقی شد. پکن روابط خوبی با تهران و ریاض دارد.

این توافق عموماً به‌گونه‌ای تفسیر می‌شد که شامل تعهد تهران به مهار حوثی‌ها در راستای حمایت از آتش‌بسی با پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز می‌شد.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عربستان با حملات متعددی روبه‌رو شده است؛ حملاتی که بر توافق شکننده تنش‌زدایی میان دو کشور فشار وارد کرده‌اند.

عربستان حتی در اوایل سال جاری، در اقدامی تلافی‌جویانه، به آمریکا در اجرای برخی حملات علیه ایران پیوست، اما بعداً رویکرد خود را تغییر داد و به سمت میانجیگری حرکت کرد.

با وجود این تنش‌ها، عربستان سعودی همچنان تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده است.

افزایش فشار‌ها

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، این هفته با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، تلفنی گفت‌و‌گو کرد. اوایل همین ماه نیز سفیر عربستان در ایران به‌طور علنی در مراسم تشییع خواهر عراقچی شرکت کرد.

با این حال، اکنون این پادشاهی در حال تحمل موج شدیدی از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌هاست.

حوثی‌ها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به‌دلیل حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و آمریکا در جهان اسلام از حمایت‌هایی برخوردار شدند. سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری و پژوهشگران نسل‌کشی، جنگ اسرائیل علیه غزه را نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ در جنگ داخلی یمن مداخله نظامی کرد. این کشور کارزار بمباران گسترده‌ای علیه حوثی‌ها به راه انداخت که در تشدید بحرانی نقش داشت که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران انسانی جهان توصیف کرده بود.

در سال ۲۰۲۲، دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و عربستان سعودی مهم‌ترین حامی آن است، با حوثی‌ها به توافق آتش‌بس دست یافت. این توافق آتش‌بسی شکننده را رقم زد که حتی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به حوثی‌ها نیز دوام آورد.

جنگ در یمن پس از آن بار دیگر شعله‌ور شد که عربستان در ماه ژوئیه فرودگاه صنعا را بمباران کرد تا مانع فرود هواپیمایی حامل مقام‌های حوثی شود.

حوثی‌ها در واکنش به این اقدام، محاصره کشتیرانی عربستان را اعلام کردند و ماه گذشته حمله‌ای برق‌آسا را در امتداد سواحل دریای سرخ آغاز کردند؛ حمله‌ای که عربستان و متحدان یمنی‌اش در مقابله با آن با دشواری روبه‌رو شده‌اند.

حوثی‌ها همچنین صد‌ها موشک و پهپاد به سوی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان سعودی ایران حوثی های یمن
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط ایران برای مذاکره با آمریکا اعلام شد
ونس: مخالف جنگ با ایران بودم!
سردار ابن‌الرضا:بمب‌های آمریکا جای دیگر منفجر می‌شود!
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ryQ
tabnak.ir/005ryQ