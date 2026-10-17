ونس: مخالف جنگ با ایران بودم!

وانس در واکنش به پرسشی درباره ارتباطش با «تاکر کارلسون» تأکید کرد که کارلسون به شدت از جنگ خشمگین است. وی افزود که این دغدغه و احساس مشترک را طی گفتگوهای خصوصی و عمومی بارها با او در میان گذاشته.

به گزارش تابناک؛ جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای که روز جمعه (دیروز) پخش شد، اظهار داشت که ممکن است با دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران اختلاف نظر داشته باشد.

ونس در یک برنامه گفتگوی سیاسی به میزبانی "شان اسپایسر"، سخنگوی سابق کاخ سفید، گفت: "حتی اگر در مورد آن یک موضوع با او مخالف باشید، می‌توانید آن اختلاف نظر را داشته باشید. و فکر می‌کنم من هم این اختلاف نظر را داشته‌ام."

ونس در پاسخ به سوالی در مورد رابطه‌اش با تاکر کارلسون، مفسر سیاسی و متحد سابق ترامپ، که به شدت از جنگ علیه ایران انتقاد کرده و استدلال می‌کند که این جنگ به جای منافع آمریکا، به منافع اسرائیل خدمت می‌کند و با تعهد ترامپ برای جلوگیری از مداخلات نظامی پرهزینه خارجی در تضاد است، صحبت می‌کرد.



ونس گفت که کارلسون، که از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه حمایت کرده است، از جنگ "بسیار بسیار عصبانی" است. او گفت: "من و او این گفتگو را به صورت خصوصی و عمومی داشته‌ایم. می‌دانم چه احساسی دارد و درک می‌کنم."

وی افزود:" چیزی که به تاکر گفتم این است که بی‌خیال همه چیز نشو... مگر بسته شدن مرزها و پایان دادن به تبعیض نژادی مسخره علیه سفیدپوستان در پذیرش دانشگاه‌هایمان، ارزش این را ندارد که واقعا اذعان کنیم دونالد ترامپ کارهای خوب زیادی انجام داده است؟"

ونس گفت: "نمی‌توان صرفا به این دلیل که جنگ احساس خوبی به شما می‌دهد یا عصبانی و کلافه هستید، وارد آن شد. اقدام نظامی باید به یک هدف مشخص دست یابد."

معاون ترامپ افزود: در درگیری با ایران ۲۰ نفر از نیروهای نظامی خود را از دست داده‌ایم؛ اگر از این افراد می‌خواهیم جان خود را فدا کنند، باید در مقابل دستاوردی بسیار بسیار ارزشمند به دست آوریم. باید از خود بپرسید "این هدف نظامی چه ارتباطی با هدف راهبردی‌‌ای دارد که ما دنبال می‌کنیم؟

منبع: عصرایران