جنگ لفظی اوباما و نتانیاهو بالا گرفت

درپی انتقاد تند رئیس‌جمهور اسبق آمریکا از رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات پارلمانی سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر اختلافات میان وی و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بالا گرفته است.

به گزارش تابناک؛ اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در آستانه انتخابات پارلمانی این رژیم که قرار است ۲۷ اکتبر (پنج آبان) برگزار شود، بار دیگر به کانون توجه بازگشته است؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود رقابت در آن نزدیک باشد.

روابط این دو سیاستمدار در سال‌هایی که هر دو در قدرت بودند، همواره با تنش همراه بود و اکنون، نزدیک به یک دهه پس از پایان دومین دوره ریاست‌جمهوری اوباما، اختلافات آنها دوباره شدت گرفته است.

در همین راستا، نتانیاهو بدون آنکه نامی از اوباما ببرد، از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا انتقاد کرد. اوباما پیش‌تر گفته بود رژیم صهیونیستی در نحوه برخورد با فلسطینی‌ها، «برتری اخلاقی» خود را از دست داده است.

اوباما روز سه‌شنبه در نشستی در بلفاست گفت: وقتی رئیس‌جمهور بودم، این موضوع را مستقیماً به نتانیاهو گفتم که در مقطعی، برای شکستن این چرخه، طرف قدرتمندتر به دلیل برخورداری از قدرت، مسئولیت بیشتری بر عهده دارد.

وی افزود: اگر منطق اسرائیل این باشد که به‌عنوان قدرت برتر نظامی و فناوری منطقه می‌تواند با انجام هر کاری که می‌خواهد و تصرف هر چیزی که می‌طلبد، بدون هیچ‌گونه امتیازدهی امنیت خود را تضمین کند، ممکن است این رویکرد در کوتاه‌مدت نتیجه بدهد، اما در نهایت برای آن فاجعه‌بار خواهد بود.

بخش دیگری از اظهارات اوباما که در رسانه‌های رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای داشت، به تأسیس این رژیم در سال ۱۹۴۸ مربوط می‌شد. اوباما در این باره گفت: « آنچه را نمی‌توان انکار کرد، این است که آنها (صهیونیست‌ها) سرزمین مردم دیگری را تصرف کردند و آن مردم از سرزمین خود بیرون رانده شدند.»

نتانیاهو در واکنش به این اظهارات، ویدئویی شامل بخش‌هایی از اظهارات اوباما منتشر کرد و آن را «تأسف‌بار» خواند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «یهودیان در سرزمین نیاکان خود، اشغالگر خارجی نیستند. تاریخ ما یک پروژه استعماری نیست و سرزمین ما دزدیده نشده است.»

وی افزود: «این سرزمین، میهن ما بوده و نام آن یهودا است.» نتانیاهو با استفاده از این نام، به اصطلاح مورد استفاده رژیم صهیونیستی برای بخش جنوبی کرانه باختری اشاره کرد؛ منطقه‌ای که این رژیم از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده است.

نتانیاهو در دوران دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، اختلافات شدیدی با او داشت؛ اختلافاتی که به‌ویژه از سیاست دولت آمریکا در قبال ایران ناشی می‌شد.

در آستانه انتخابات پارلمانی پیش‌بینی‌شده برای ۲۷ اکتبر، نتانیاهو بار دیگر مدعی شد که طرف‌هایی خارجی برای کنار زدن او از قدرت تلاش می‌کنند. وی در همین چارچوب، به‌ویژه زهران ممدانی، شهردار نیویورک را که به انتقاد از رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود، هدف حملات لفظی قرار داد.

منبع: الجزیره