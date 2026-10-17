حراج تهران با رکورد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی؛ جزئیات مالی معاملات چگونه است؟

بیست‌وششمین حراج تهران با فروش نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آثار هنری به پایان رسید؛ رکوردی تازه در اقتصاد هنر ایران که در کنار توجه به ارزش آثار و رقابت خریداران، پرسش‌هایی درباره جزئیات مالی معاملات، نحوه تسویه مبالغ و فرایند انتقال مالکیت آثار مطرح می‌کند.

به گزارش تابناک؛ بیست‌وششمین حراج تهران، ویژه آثار مدرن و معاصر ایران، شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل پارسیان آزادی برگزار شد و با ثبت رقم یک‌هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

در این دوره، ۱۰۰ اثر از ۹۳ هنرمند عرضه شد. ارزش مجموع آثار بر اساس قیمت‌های پایه، ۷۶۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شده بود؛ بااین‌حال، رقابت خریداران موجب شد آثار عرضه‌شده در مجموع با رقمی به‌مراتب بالاتر از قیمت پایه به فروش برسند.

«هیچ» تناولی؛ گران‌ترین اثر تاریخ حراج تهران

هیچ» اثر پرویز تناولی قرار گرفت. این اثر با قیمت پایه ۱۹۵ میلیارد تومان عرضه شد و در نهایت با قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان چکش خورد تا رکورد فروش ادوار حراج تهران را بشکند. در صدر معاملات این دوره، مجسمه برنزی «» اثرقرار گرفت. این اثر با قیمت پایه ۱۹۵ میلیارد تومان عرضه شد و در نهایت با قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان چکش خورد تا رکورد فروش ادوار حراج تهران را بشکند.

به این ترتیب، قیمت چکش‌خورده این مجسمه ۸۵ میلیارد تومان بیشتر از قیمت پایه آن بود.

پس از این اثر، کار بدون عنوان منیر فرمانفرماییان با قیمت پایه ۹۸ میلیارد تومان، به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان چکش خورد. اثر «درون، بیرون» از کوروش شیشه‌گران نیز با قیمت پایه ۵۳ میلیارد تومان عرضه شد و به رقم ۹۱ میلیارد تومان رسید. البته ارقام اعلام‌شده برای این سه اثر، قیمت‌های چکش‌خورده هستند و ۱۰ درصد به مبالغ نهایی اضافه می‌شود.

از رکورد فروش تا جزئیات مالی معاملات

ثبت چنین رقمی در بازار هنر، بار دیگر توجه‌ها را به ابعاد اقتصادی حراج تهران جلب می‌کند. ارزش هنری آثار و جایگاه هنرمندان، موضوعی مستقل از سازوکار مالی معاملات است؛ بااین‌حال، هرچه حجم معاملات افزایش می‌یابد، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات اجرایی و مالی آن نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در همین زمینه، چند پرسش مشخص درباره فرایند برگزاری حراج و معاملات آن قابل طرح است: نخست اینکه رقم یک‌هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان، مجموع قیمت‌های چکش‌خورده است یا تمام مبالغ معاملات نیز به‌طور کامل تسویه شده‌اند؟ انتشار اطلاعات درباره وضعیت تسویه نهایی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تحقق‌یافته فروش ارائه دهد.

پرسش دیگر به سازوکار احراز هویت خریداران و ثبت پیشنهادهای مالی مربوط می‌شود. چه فرایندی برای شناسایی خریداران و ثبت و تأیید پیشنهادهای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟

همچنین، وجوه حاصل از معاملات از چه مسیری دریافت می‌شوند و چه سازوکاری برای ثبت و مستندسازی پرداخت‌ها وجود دارد؟

در نهایت، فرایند انتقال مالکیت آثار پس از نهایی شدن معامله چگونه انجام می‌شود و چه ضوابطی برای ثبت و تحویل آثار به خریداران در نظر گرفته شده است؟

این پرسش‌ها ناظر بر سازوکارهای معمول یک بازار هنری با معاملات کلان هستند و پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ابعاد اقتصادی حراج تهران کمک کند.

شفافیت؛ فرصتی برای تقویت اعتماد به اقتصاد هنر

حراج تهران در سال‌های فعالیت خود به یکی از رویدادهای مهم بازار هنر ایران تبدیل شده و نتایج آن، از قیمت آثار گرفته تا میزان استقبال خریداران، مورد توجه هنرمندان و فعالان این حوزه قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مالی معاملات می‌تواند مکمل اعلام آمار فروش و رکوردهای جدید باشد. روشن بودن فرایند تسویه، ضوابط احراز هویت خریداران و مراحل انتقال مالکیت، به مخاطبان کمک می‌کند تا تصویری جامع‌تر از سازوکار این بازار داشته باشند.