نبض خبر
لحظه فروش مجمسه ایرانی به ارزش 280 میلیارد تومان!
یکی از شش مجسمه هیچ اثر پرویز تناولی در حراج تهران به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی بیش از یک میلیون دلار در حراج تهران فروخته شد که رکورد فروش یک اثر هنری در ایران را نیز شکست. لحظات برگزاری سریع حراج این اثر که ابتدا 250 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:نبض خبر هیچ پرویز تناولی ویدیو حراج تهران
اخبار مرتبط
از ممنوع الخروجی پرویز تناولی برای نشر اکاذیب تا ممنوع الخروجی مجدد برای اختلاف مالی / ارزشگذاری شش میلیون و ششصد هزار دلاری مجسمهها توسط دادگاه