قیمت خودرو در بازار امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵

نرخ خودرو در بازار امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی به شرحی که در پی می آید، اعلام شد. خودروهای اقتصادی داخلی، محصولات میان‌رده و مونتاژی از نظر هزینه تولید، وضعیت عرضه و خریداران شرایط متفاوتی دارند.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که روند صعودی بازار خودرو در محصولات داخلی و مونتاژی همچنان ادامه دارد؛ این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بازار همچنان با رکود معاملاتی مواجه است و رشد نرخ‌ها لزوماً به معنای افزایش تقاضای مصرفی نیست.

بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد انتظارات تورمی، نگرانی درباره آینده تولید، تغییر فرمول قیمت‌گذاری کارخانه‌ای، محدودیت عرضه و تحریم‌های تازه خودروسازان، از جمله عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فضای افزایشی قیمت خودرو هستند.

در شرایط فعلی، خودرو علاوه بر کالای مصرفی، برای بخشی از خانوارها نقش دارایی را نیز ایفا می‌کند. از همین رو، فروشندگان ممکن است قیمت‌های پیشنهادی خود را نه بر اساس میزان تقاضای روز، بلکه با توجه به هزینه احتمالی جایگزینی خودرو در آینده تعیین کنند. در چنین فضایی، حتی ضعف تقاضای واقعی نیز لزوماً به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود و می‌تواند هم‌زمان با معاملات محدود، زمینه تداوم قیمت‌های بالا را فراهم کند.

چشم‌انداز قیمت خودرو در روزهای آینده به سه متغیر اصلی، یعنی هزینه تولید، میزان عرضه و انتظارات خریداران و فروشندگان وابسته است. افزایش هزینه تأمین قطعات در کنار محدودیت عرضه می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت‌ها را حفظ کند؛ در مقابل، رشد تولید و تحویل خودرو، ثبات هزینه‌های تأمین و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد و در صورت تداوم ضعف تقاضا، زمینه تعدیل قیمت برخی مدل‌ها را فراهم کند.

با این حال، بررسی روند بازار مستلزم تفکیک گروه‌های مختلف خودرویی است؛ زیرا خودروهای اقتصادی داخلی، محصولات میان‌رده و مونتاژی از نظر هزینه تولید، وضعیت عرضه و خریداران شرایط متفاوتی دارند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۹۱ میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز طی یک هفته گذشته با رشد ۱۷۸ میلیون تومانی در بازار اکنون دو میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر در دو روز گذشته ۴۵ میلیون تومان افزایش داشته و سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا اتوماتیک امروز به سه میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسید.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سطح یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان قرار گرفت و ساینا S صفر نیز طی هفت روز گذشته ۱۸ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت فیدلیتی الیت هفت‌نفره از ابتدای مهرماه تاکنون یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و به هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت جک J۴ صفر طی یک هفته گذشته ۱۲۰ میلیون تومان رشد کرده و امروز در بازار سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان معامله شد.

در ادامه روند افزایش بازار، قیمت تیگو ۸ پرومکس در چهار روز گذشته ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سطح ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

منبع: تجارت نیوز