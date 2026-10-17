سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی تهدید آمیز خطاب به آمریکا نوشته است: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!

به گزارش تابناک؛ سردار ابن‌الرضا در توئیتی نوشته است: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!

وی ادامه داد: بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!

او گفت: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!