سردار ابنالرضا:بمبهای آمریکا جای دیگر منفجر میشود!
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی تهدید آمیز خطاب به آمریکا نوشته است: عناوین و ابعاد بمبها اهمیتی ندارند!
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۳| |
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به گزارش تابناک؛ سردار ابنالرضا در توئیتی نوشته است: عناوین و ابعاد بمبها اهمیتی ندارند!
وی ادامه داد: بمبهای شما جای دیگری منفجر میشوند؛ در حیثیت جهانیتان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتیتان!
او گفت: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!
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