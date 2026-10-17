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سردار ابن‌الرضا:بمب‌های آمریکا جای دیگر منفجر می‌شود!

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی تهدید آمیز خطاب به آمریکا نوشته است: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۳
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2159 بازدید
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۳
سردار ابن‌الرضا

به گزارش تابناک؛ سردار ابن‌الرضا در توئیتی نوشته است: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!

وی ادامه داد: بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!

او گفت: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!

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برچسب ها
سردار ابن الرضا وزارت دفاع آمریکا ایران بمب های آمریکا اقتصاد آمریکا قدرت موشکی ایران اقتصاد جهان تهدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
9
19
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
5
پاسخ
سردار خدا قوت
درد و بلات توي سر خائنها
سربلند باشي و سلامت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
4
پاسخ
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