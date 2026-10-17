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اظهارات جنجالی کرباسچی با تطهیر آمریکا!

اسلام‌آباد و تلاش آمریکا برای دور زدن نظارت ایران بر تنگه هرمز، همزمان با نقض مکرر آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل و توقف توافق‌های اقتصادی، بستر‌ساز رویدادی جنجالی شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۴
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1620 بازدید
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۱۵
کرباسچی

 به گزارش تابناک؛ با وجود تفاهم نامه اسلام آباد و در حالی که قرار بود کنترل عبور و مرور تنگه هرمز تحت نظارت ایران باشد، آمریکا کوشید از مسیر عمان، کشتی‌هایی را عبور دهد. همزمان اسرائیل بارها آتش‌بس در لبنان را نقض کرد و توافق برسر مسائل اقتصادی نیز اجرا نمی‌شد. با این حال، غلامحسین کرباسچی آمریکا را سفید کرد، آن هم به قیمت بدهکار کردن ایران.

 او گفت: «زدن سه کشتی، بهانه نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود».

تفاهم اسلام‌آباد قرار بود با توقف درگیری‌ها، رفع محاصره، توقف تحریم‌های جدید و بازشدن مسیر تعهدات اقتصادی، زمینه یک توافق پایدار را فراهم کند اما در عمل با ۵۰ مورد از اقدامات و اظهارات مربوط به آمریکا و رژیم صهیونیستی که صراحتاً در تضاد با مفاد تفاهم‌نامه بود، به طور کلی از میان رفت. با این حال، اکنون برخی افراد و جریانات با رویکرد خودمقصرپنداری تلاش می‌کنند مسئولیت فروپاشی تفاهم را متوجه ایران کنند. روایتی که جز بدهکار نشان دادن کشورمان و سفیدشویی کردن از اعمال آمریکا هیچ دستاورد دیگری ندارد و تماما پیام ضعف و شکست را به دشمن می‌رساند.

متهم کردن ایران به نقض تفاهم، همان مسیری است که در دهه ۹۰ پی گرفته می‌شد و در هر رخدادی، به‎جای آنکه دشمن خارجی متهم شود و نقشش مشخص شود، طرف‌های داخلی متهم می‌شدند و زیر ضرب می‌رفتند. این اشتباه بزرگ، مسیری از تضعیف وحدت در داخل کشور و بازکردن درها به سوی دشمن برای نفوذ را موجب می‌شد. سخنان بی‌پایه‌ کرباسچی متاسفانه ضدوحدت است و برخلاف واقعیت رخ داده، اذهان و افکار عمومی را مشوش می‌سازد. آقای کرباسچی! واکنش ایران، واکنش به نقض توافق بود. انتظار دارید وقتی آمریکا بارها مرتکب نقض های کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده بود، ایران فقط نگاه کند؟ 
منبع: روزنامه خراسان

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برچسب ها
کرباسچی تفاهم نامه اسلام اباد تنگه هرمز آمریکا ایران نقض آتش بس تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
10
23
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
8
22
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
29
14
پاسخ
من کرباسچی را دوست دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
19
30
پاسخ
اصلاحاتی ها واقعا سرطان هستن اکثرأ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
27
21
پاسخ
کرباسچی کاملا درست گفت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
فسيلهاي اصلاحات را فرستادن توي برنامه كنار جوونهاي اصولگرا....همين ميشه ديگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
14
21
پاسخ
طنز روزگار آنجاست که کسی که خودش و همسرش در خیلی از مفاسد اقتصادی از شهرداری تا رشت الکتریک دست داشته اند حالا دلسوز مردم شده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
آی گفتی
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
5
17
پاسخ
آیا آتویی از ازش غربی ها دارند؟ شاید بنده خدا گرفتار باشه؟ مجبورش کردند اینو بگه
در غیر این صورت حرف بد نمی زنم اما بهترین حالتش سندرم استکهلم هست که طرف عاشق زندانبان ظالمش می شود. یعنی هر چی غرب به ما ظلم کند عاشق تر می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
11
22
پاسخ
چه اصراریه که به اسم وفاق، یک فرد با پرونده های فساد و اختلاس کلان را به تلویزیون بیاورند تا این حرفها را بزند؟ چرا تریبون به همچین افرادی میدهند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
10
13
پاسخ
بهتر بود اول به صورت علنی و جدی و محکم از طریق دیپلماتیک موضوع نقض امریکا رو پیگیری میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
7
12
پاسخ
کل برنامه را دیدم نظرات کرباسچی نظر بخش زیادی از مردم است در هر صورت جنگ خسارت و تبعات جبران ناپذیری دارد ، باید گفتگو کرد راه دیگری وجودندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
خواهشأ با این سطح از اطلاعات و دانایی شما نظر نده ..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
شما هم به قول دوستمون سندروم استكهلم داري
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