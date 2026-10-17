اظهارات جنجالی کرباسچی با تطهیر آمریکا!

اسلام‌آباد و تلاش آمریکا برای دور زدن نظارت ایران بر تنگه هرمز، همزمان با نقض مکرر آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل و توقف توافق‌های اقتصادی، بستر‌ساز رویدادی جنجالی شد.

به گزارش تابناک؛ با وجود تفاهم نامه اسلام آباد و در حالی که قرار بود کنترل عبور و مرور تنگه هرمز تحت نظارت ایران باشد، آمریکا کوشید از مسیر عمان، کشتی‌هایی را عبور دهد. همزمان اسرائیل بارها آتش‌بس در لبنان را نقض کرد و توافق برسر مسائل اقتصادی نیز اجرا نمی‌شد. با این حال، غلامحسین کرباسچی آمریکا را سفید کرد، آن هم به قیمت بدهکار کردن ایران.

او گفت: «زدن سه کشتی، بهانه نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود».

تفاهم اسلام‌آباد قرار بود با توقف درگیری‌ها، رفع محاصره، توقف تحریم‌های جدید و بازشدن مسیر تعهدات اقتصادی، زمینه یک توافق پایدار را فراهم کند اما در عمل با ۵۰ مورد از اقدامات و اظهارات مربوط به آمریکا و رژیم صهیونیستی که صراحتاً در تضاد با مفاد تفاهم‌نامه بود، به طور کلی از میان رفت. با این حال، اکنون برخی افراد و جریانات با رویکرد خودمقصرپنداری تلاش می‌کنند مسئولیت فروپاشی تفاهم را متوجه ایران کنند. روایتی که جز بدهکار نشان دادن کشورمان و سفیدشویی کردن از اعمال آمریکا هیچ دستاورد دیگری ندارد و تماما پیام ضعف و شکست را به دشمن می‌رساند.

متهم کردن ایران به نقض تفاهم، همان مسیری است که در دهه ۹۰ پی گرفته می‌شد و در هر رخدادی، به‎جای آنکه دشمن خارجی متهم شود و نقشش مشخص شود، طرف‌های داخلی متهم می‌شدند و زیر ضرب می‌رفتند. این اشتباه بزرگ، مسیری از تضعیف وحدت در داخل کشور و بازکردن درها به سوی دشمن برای نفوذ را موجب می‌شد. سخنان بی‌پایه‌ کرباسچی متاسفانه ضدوحدت است و برخلاف واقعیت رخ داده، اذهان و افکار عمومی را مشوش می‌سازد. آقای کرباسچی! واکنش ایران، واکنش به نقض توافق بود. انتظار دارید وقتی آمریکا بارها مرتکب نقض های کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده بود، ایران فقط نگاه کند؟

منبع: روزنامه خراسان