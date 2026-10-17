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خبرنگار صداوسیما: آغاز جنگ در 24 ساعات آینده!

خبر عجیب خبرنگار سابق صداوسیما درباره درخواست آمریکا از ایران: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۱
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2499 بازدید
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۱۱
خبرنگار صداوسیما

به گزارش تابناک؛ مرتضی غرقی، خبرنگار صداوسیما در توئیتی مدعی شد: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد. ایران، این درخواست را رد کرده است.

صحبت‌های امروز ترامپ هم حکایت از جنگ در ۲۴ ساعت آینده دارد.

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خبرنگار صداوسیما آغاز جنگ مرتضی غرقی جنگ با ایران آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
16
پاسخ
عجب از اقاي غرقي كه پست هاش را قبل از انتشار از نظر نگارشي ويرايش نميكنه.... متاسفم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
19
پاسخ
خبرنگار سابق صداوسیما اینهمه اطلاعات حساس را از کجا دریافت کرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
16
پاسخ
امریکا از ایران‌خواسته‌حمله کند؟؟؟وات؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
منظورش اینه که آمریکا به ایران گفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
خبرنگار بلد نیست بنویسه؟!؟بسه باو
Bahari
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
14
پاسخ
از کجا انقدر مطمئن گفته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
23
پاسخ
اگه امریکا حمله نکرد میشه به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشت از این شکایت کرد؟
پاسخ ها
Bahari
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
ایول.اتفاقا منم میخواستم همینو بگم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
9
پاسخ
امروز داشتم فکر می کردم برای منفی کردن بورس بین ساعت 8:45 تا 9 از چه خبری می خواهند استفاده کنم که مشخص شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
6
پاسخ
مثل بقیه پیش بینی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
0
پاسخ
فردا این موقع همه زیر اینپست خواهان محاکمه این فرد خواهیم بود
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