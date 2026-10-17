خبرنگار صداوسیما: آغاز جنگ در 24 ساعات آینده!

خبر عجیب خبرنگار سابق صداوسیما درباره درخواست آمریکا از ایران: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد.

به گزارش تابناک؛ مرتضی غرقی، خبرنگار صداوسیما در توئیتی مدعی شد: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد. ایران، این درخواست را رد کرده است.

صحبت‌های امروز ترامپ هم حکایت از جنگ در ۲۴ ساعت آینده دارد.