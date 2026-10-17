خبرنگار صداوسیما: آغاز جنگ در 24 ساعات آینده!
خبر عجیب خبرنگار سابق صداوسیما درباره درخواست آمریکا از ایران: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۱| |
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به گزارش تابناک؛ مرتضی غرقی، خبرنگار صداوسیما در توئیتی مدعی شد: امریکا از ایران خواسته به کوه کلنگ حمله کند، اما ایران پاسخ ندهد. ایران، این درخواست را رد کرده است.
صحبتهای امروز ترامپ هم حکایت از جنگ در ۲۴ ساعت آینده دارد.
گزارش خطا
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عجب از اقاي غرقي كه پست هاش را قبل از انتشار از نظر نگارشي ويرايش نميكنه.... متاسفم
امریکا از ایرانخواستهحمله کند؟؟؟وات؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
ناشناس| |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
اگه امریکا حمله نکرد میشه به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشت از این شکایت کرد؟
پاسخ ها
Bahari| |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
امروز داشتم فکر می کردم برای منفی کردن بورس بین ساعت 8:45 تا 9 از چه خبری می خواهند استفاده کنم که مشخص شد.