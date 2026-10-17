عکس: پاییز، شعر رنگ‌ها بر بوم جهان

پاییز، فصل دگرگونی رنگ‌ها و نجوا‌های آرام طبیعت، از جنگل‌های آتشین و کوهستان‌های طلایی تا خیابان‌های پوشیده از برگ‌های سرخ و زرد، چهره‌ای تماشایی به گوشه‌وکنار جهان می‌بخشد؛ روایتی تصویری از زیبایی زمین در آستانه روز‌های سرد سال.