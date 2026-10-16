جزئیات آتش سوزی در حوالی ورزشگاه انقلاب

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی چند درخت در حوالی ورزشگاه انقلاب خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی پیش از رسیدن آتش‌نشانان توسط افراد حاضر در محل مهار شده است.

به گزارش تابناک؛ جلال ملکی، در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی که حوالی ورزشگاه انقلاب گزارش شده بود، اظهار کرد: ساعتی پیش در حوالی ورزشگاه انقلاب، در محدوده ساختمانی که کارگران مشغول انجام عملیات ساختمانی بودند، بر اثر بی‌احتیاطی، سه تا چهار اصله از درختان اطراف ساختمان دچار آتش‌سوزی شدند.

وی افزود: پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی، افراد حاضر در محل موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی محل حادثه اقدام کردند و پس از اطمینان از ایمنی محل، به ایستگاه بازگشتند و این حادثه مصدومی در پی نداشت.