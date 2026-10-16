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بارش پراکنده در تهران از شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما در پایتخت و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری خبر داد و اعلام کرد که از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی شمالی، رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۲۶
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بارش پراکنده در تهران از شنبه

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما در پایتخت و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری خبر داد و اعلام کرد که از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی شمالی، رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رخ داد رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

شایان ذکر است بدلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تهران کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

از اواسط روز شنبه در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت ها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در مرزهای جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت و در ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید مورد انتظار می باشد که بهبود نسبی کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

امروز افزایش نسبی دما به ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

از روز شنبه با ورود یک سامانه بارشی به تدریج افزایش ابر و رگبار پراکنده در برخی مناطق بویژه مناطق شمالی مورد انتظار است.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۲۵ مهر کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۱۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود. همچنین برای پس فردا ۲۶ مهر آسمان تهران کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعت‌ها، افزایش بادگاهی و بارش پراکنده از اواخر وقت کاهش ابر با حداقل و حداکثر دمای ۱۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

منبع: ایسنا

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بارش باران افزایش نسبی دما کیفیت هوا سامانه بارشی
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