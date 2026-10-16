به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، یک خودرو روی سطحی وارونه حرکت می‌کند، از روی چند خودرو می‌پرد، در هوا تغییر وضعیت می‌دهد و دوباره روی زمین می‌نشیند. اگر این تصاویر را بدون توضیح ببینیم، احتمالاً بیشتر به یک فیلم علمی‌تخیلی شبیه‌اند تا رونمایی از یک محصول خودروسازی؛ اما این بار پای تسلا و ایلان ماسک در میان است. رودستر نسل دوم، خودرویی که قرار بود سال‌ها پیش به خیابان برسد، بالاخره در مراسمی در تگزاس به نمایش درآمد؛ با یک تفاوت بزرگ نسبت به وعده‌های اولیه: این بار تسلا فقط از شتاب و سرعت حرف نمی‌زند، بلکه رانشگرهایی را به نمایش گذاشته که قرار است خودرو را برای لحظاتی از زمین جدا کنند. این نمایش تماشایی بود، اما برای فهمیدن ارزش واقعی رودستر باید از هیجان تصاویر فاصله گرفت و دید زیر بدنه این خودرو چه می‌گذرد.

نه یک تسلای معمولی، نه هنوز یک خودروی آماده فروش

رودستر برای تسلا پروژه تازه‌ای نیست. این خودرو در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و از همان ابتدا قرار بود ویترین توان فنی شرکت باشد؛ محصولی که نشان بدهد خودرو برقی الزاماً وسیله‌ای آرام و کم‌مصرف برای رفت‌وآمد روزانه نیست و می‌تواند وارد قلمرو ابرخودروها شود. آنچه در سال‌های بعد اتفاق افتاد، اما بیشتر با تأخیر همراه بود تا تحویل خودرو. حالا تسلا می‌گوید تولید رودستر در سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۱۱ سال پس از معرفی اولیه نسل دوم. همین سابقه کافی است تا وعده‌های تازه را با کمی احتیاط دنبال کنیم.

در نمایش جدید، رودستر به کمک فناوری مرتبط با اسپیس‌ایکس مانورهایی انجام داد که از یک خودروی جاده‌ای متعارف انتظار نداریم. سامانه رانش کمکی، حرکت در هوا و سیستم مکش برای نگه‌داشتن خودرو روی سطح وارونه، بخش‌هایی از نمایش بودند. اما هنوز باید میان نمونه‌ای که برای اجرای یک نمایش مهندسی آماده شده و خودرویی که قرار است تولید شود و به مشتری برسد، فاصله گذاشت. مشخصات نهایی، آزمون‌های مستقل، تأییدیه‌های قانونی و قابلیت تکرار این مانورها در شرایط مختلف، چیزهایی نیستند که با چند دقیقه نمایش روی صحنه روشن شوند.

شتاب زیر یک ثانیه؛ عددی که پای تایرها را هم وسط می‌کشد

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تسلا برای نسخه جدید رودستر، شتاب صفر تا ۶۰ مایل بر ساعت را کمتر از یک ثانیه اعلام کرده است. این سرعت تقریباً معادل ۹۷ کیلومتر بر ساعت است. عددی که حتی در دنیای خودروهای برقی پرفورمنس هم عجیب به نظر می‌رسد. در گزارش‌های مربوط به رونمایی، برای نمونه نمایش‌داده‌شده عددی حدود ۰٫۸۱ ثانیه نیز مطرح شده است؛ با این حال، تا انتشار روش اندازه‌گیری و نتایج آزمون مستقل، بهتر است این ارقام را در جایگاه ادعای سازنده ببینیم، نه رکوردی که شرایط ثبت آن کاملاً روشن شده باشد.

دلیل اهمیت این تفاوت را باید در فیزیک خودرو جست‌وجو کرد. موتور الکتریکی می‌تواند گشتاور زیادی را از دورهای پایین در اختیار راننده بگذارد، اما این به معنای آن نیست که هر مقدار نیرو را می‌توان بدون محدودیت به آسفالت منتقل کرد. در شروع حرکت، تایرها باید نیروی لازم را به سطح جاده وارد کنند؛ اگر نیروی محرکه از چسبندگی موجود بیشتر شود، چرخ‌ها هرزگردی می‌کنند و سامانه کنترل کشش ناچار است توان را محدود کند. وزن خودرو، توزیع جرم، ترکیب تایر، دمای سطح و حتی وضعیت آسفالت در نتیجه نهایی نقش دارند.

اگر تسلا برای رسیدن به چنین عددی از رانشگرهای کمکی استفاده کرده باشد، باید روشن شود که عدد اعلام‌شده دقیقاً عملکرد کدام سامانه را توصیف می‌کند: شتاب ناشی از موتورهای چرخ، نیروی کمکی رانشگرها یا ترکیبی از هر دو؟ این پرسش جزئیات فنی بی‌اهمیتی نیست. خودرویی که با کمک یک سامانه ویژه در یک شرایط کنترل‌شده به شتاب خارق‌العاده می‌رسد، لزوماً در یک آزمون استاندارد با خودرویی که تمام نیروی حرکتش از تایرها به جاده منتقل می‌شود، قابل مقایسه نیست.

تسلا برای رودستر سرعت نهایی بیش از ۳۷۰ کیلومتر بر ساعت را نیز مطرح کرده است. در این محدوده، دیگر فقط قدرت موتور مطرح نیست؛ پایداری آیرودینامیکی، مقاومت تایرها، ترمزها، مدیریت حرارت و کنترل بدنه اهمیت حیاتی دارند. خودرو باید بتواند در سرعت بالا پایدار بماند و پس از شتاب‌گیری، با فاصله و دمای قابل‌کنترل متوقف شود. یک عدد بزرگ در بخش شتاب یا سرعت، زمانی ارزش فنی پیدا می‌کند که مجموعه خودرو بتواند آن را ایمن و تکرارپذیر ارائه کند.

رانشگرهای اسپیس‌ایکس دقیقاً چه کاری انجام می‌دهند؟

قسمت متفاوت رودستر تازه، همکاری با اسپیس‌ایکس و استفاده از رانشگرهای گاز سرد است. اصل این فناوری در صنایع فضایی شناخته‌شده است: گاز فشرده از نازل خارج می‌شود و نیروی عکس‌العمل ایجاد می‌کند. در این سامانه، برخلاف موتور موشکی احتراقی متعارف، برای تولید رانش نیازی به سوزاندن سوخت و اکسیدکننده نیست. با این حال، ذخیره گاز در فشار بالا، کنترل دقیق شیرها، تحمل فشار، مدیریت دما و طراحی ایمن مخزن، مسائل ساده‌ای نیستند؛ به‌ویژه وقتی قرار باشد تجهیزات در خودرویی نصب شوند که با سرعت بالا حرکت می‌کند و ممکن است در تصادف قرار بگیرد.

اینجا باید یک نکته را روشن کرد: رودستر همچنان یک خودروی برقی است، نه یک موشک کوچک که برای حرکت روزانه طراحی شده باشد. رانشگرها سامانه‌ای کمکی‌اند و قرار است در مانورهای خاص نیرویی فراتر از نیروی تولیدشده در محل تماس تایر و جاده ایجاد کنند. نمایش حرکت وارونه نیز به سامانه مکش نسبت داده شده است؛ یعنی خودرو با ایجاد نیروی نگهدارنده به سطح می‌چسبد. این قابلیت با چسبندگی معمول تایرها تفاوت دارد و نباید تصور کرد که هر خودرویی با موتور قدرتمندتر می‌تواند چنین کاری انجام دهد.

مسئله اصلی، کاربرد روزمره این تجهیزات است. رانشگرها چه مقدار وزن به خودرو اضافه می‌کنند؟ ذخیره گاز چه حجمی اشغال می‌کند؟ پس از چند بار استفاده، چه زمانی باید مخزن دوباره شارژ شود؟ عملکرد سیستم در گرما، سرما و شرایط اضطراری چگونه خواهد بود؟ اگر یکی از اجزا از کار بیفتد، خودرو چه رفتاری خواهد داشت؟ در اطلاعات منتشرشده از مراسم، هنوز پاسخ کامل و قابل ارزیابی برای همه این پرسش‌ها وجود ندارد.

حتی اگر سامانه از نظر فنی کار کند، استفاده از قابلیت پرواز یا رانش در جاده عمومی موضوع دیگری است. مقررات فعلی خودرو برای چنین مانورهایی طراحی نشده‌اند و گزارش‌های منتشرشده از رونمایی نیز از تأیید نشدن این قابلیت‌ها برای استفاده در جاده‌های عمومی خبر می‌دهند. بنابراین، بخش پر سر و صدای رودستر فعلاً بیشتر یک نمایش فناوری است تا امکانی که خریدار بتواند در مسیر خانه تا محل کار از آن استفاده کند.

برد خودرو؛ جایی که هیجان سرعت با واقعیت مصرف انرژی روبه‌رو می‌شود

برای رودستر پیمایش حدود ۳۰۰ مایل، معادل تقریباً ۴۸۰ کیلومتر، مطرح شده است؛ عددی که در نگاه اول برای یک ابرخودروی برقی قابل‌توجه است. با این حال، برد واقعی چنین خودرویی به شیوه رانندگی وابستگی زیادی دارد. در سرعت‌های بالا، مقاومت هوا به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای حفظ سرعت باید توان بیشتری مصرف شود. رانندگی آرام و یکنواخت با چند بار شتاب‌گیری سنگین، از نظر مصرف انرژی دو تجربه کاملاً متفاوت‌اند.

در خودرویی با این سطح از عملکرد، باتری فقط باید انرژی کافی ذخیره کند؛ باید بتواند آن انرژی را هم در لحظه مناسب تحویل دهد. شتاب‌گیری شدید، جریان بالایی از باتری و تجهیزات قدرت طلب می‌کند و گرمای تولیدشده باید مدیریت شود. سامانه خنک‌کاری، طراحی باتری، موتورهای الکتریکی و اینورترها تعیین می‌کنند که خودرو تا چه اندازه می‌تواند عملکرد اعلام‌شده را پشت سر هم تکرار کند. اگر رودستر پس از چند بار شتاب‌گیری دچار افت محسوس توان شود، عدد اولیه شتاب به‌تنهایی تصویر کاملی از توانایی آن ارائه نمی‌دهد.

از سوی دیگر، هنوز جزئیات کاملی درباره ظرفیت باتری، توان شارژ و عملکرد حرارتی نسخه نهایی منتشر نشده است. به همین دلیل، نمی‌توان فقط با تکیه بر عدد پیمایش اعلامی، درباره برتری آن نسبت به دیگر ابرخودروهای برقی قضاوت کرد. این خودرو باید در آزمون‌هایی بررسی شود که هم برد در رانندگی عادی و هم افت پیمایش در استفاده پرفشار را مشخص کنند.

قیمت و موعد تحویل؛ بخش کم‌هیجان ماجرا

تسلا هنوز قیمت نهایی همه نسخه‌های رودستر را به‌طور کامل روشن نکرده است. در اطلاعات رزرو، برای نسخه‌های مختلف مبالغ اولیه متفاوتی مطرح شده؛ از جمله ۵۰ هزار دلار برای نسخه مجهز به سامانه رانش و ۲۵۰ هزار دلار برای نسخه‌ای که با امکانات ویژه‌تر معرفی شده است. این مبالغ را نباید با قیمت قطعی همه مدل‌ها اشتباه گرفت؛ مشخصات هر نسخه، تجهیزات استاندارد، هزینه گزینه‌های سفارشی و شرایط تحویل باید به‌صورت رسمی اعلام شوند.

رودستر سال‌ها پیش معرفی شد و وعده تولید آن بارها به تعویق افتاد. حالا آغاز تولید برای ۲۰۲۸ اعلام شده، اما تجربه قبلی باعث می‌شود این تاریخ را برنامه اعلام‌شده بدانیم، نه تضمینی قطعی برای تحویل. اضافه شدن سامانه‌های رانش کمکی نیز می‌تواند مسیر توسعه، آزمایش و تأیید خودرو را پیچیده‌تر کند. ساخت نمونه‌ای که در یک نمایش عملکرد چشمگیری دارد، با تولید محصولی که باید کیفیت ثابت، دوام مناسب و خدمات پس از فروش داشته باشد، تفاوت زیادی دارد.

رودستر قرار نیست خودرویی پرفروش در مقیاس مدل‌های خانوادگی تسلا باشد. ارزش آن بیشتر در نقش یک محصول شاخص است؛ خودرویی که توجه عمومی را جلب می‌کند و تصویری از توان مهندسی شرکت می‌سازد. خود ایلان ماسک نیز اهمیت مالی رودستر را در مقایسه با دیگر فعالیت‌های تسلا محدود توصیف کرده است. بنابراین، موفقیت این پروژه را باید بیش از تعداد فروش، با تحقق وعده‌ها، کیفیت محصول و توانایی انتقال فناوری از مرحله نمایش به تولید سنجید.

رودستر می‌تواند آینده را نشان دهد؛ اما هنوز باید از آزمون جاده عبور کند

رودستر تازه از آن خودروهایی است که حتی پیش از رسیدن به بازار، درباره‌اش بحث می‌شود. ترکیب قوای محرکه برقی با رانشگرهای مرتبط با فناوری فضایی، پروژه را از یک ابرخودروی معمولی جدا می‌کند و نشان می‌دهد تسلا می‌خواهد مرزهای شناخته‌شده خودرو را به چالش بکشد. اما جذاب‌ترین بخش نمایش، همان بخشی است که بیشترین سؤال را هم ایجاد می‌کند: آیا این قابلیت‌ها در نسخه تولیدی باقی می‌مانند و آیا می‌توان از آن‌ها در چارچوب استانداردهای ایمنی و قوانین خودرو استفاده کرد؟

فعلاً پاسخ قطعی نداریم. شتاب کمتر از یک ثانیه، سرعت بالای ۳۷۰ کیلومتر بر ساعت و برد حدود ۴۸۰ کیلومتر، همگی ارقامی هستند که باید در نسخه نهایی راستی‌آزمایی شوند. تولید هم طبق برنامه اعلامی تا سال ۲۰۲۸ آغاز نمی‌شود. تا آن زمان، مهم‌ترین خبر درباره رودستر نه مانور بعدی آن در هوا، بلکه انتشار مشخصات نهایی، نتایج آزمون مستقل و روشن شدن تکلیف قابلیت‌های رانش کمکی خواهد بود.

تسلا با این خودرو توجه‌ها را به خود جلب کرده است؛ بخش دشوار کار از اینجا به بعد شروع می‌شود. باید نشان دهد رودستر فقط یک نمایش تماشایی نیست و می‌تواند به خودرویی تبدیل شود که وعده‌هایش را در دنیای واقعی هم اجرا می‌کند.