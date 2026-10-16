عکس: حرم عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق

حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق، آستانی مقدس و کانون دلدادگی دوستداران خاندان عصمت و طهارت است؛ بارگاهی که نام بانوی صبر و پیام‌آور حماسه عاشورا را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. گنبد و گلدسته‌های این حرم، در کنار صحن‌ها و جلوه‌های معماری اسلامی، روایتگر پیوند عمیق ارادتمندان اهل‌بیت علیهم السلام با ساحت مقدس عقیله بنی‌هاشم و میراث ماندگار کربلاست.