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کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۴
بازدید: ۱۴۶۲

عکس: حرم عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق

حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق، آستانی مقدس و کانون دلدادگی دوستداران خاندان عصمت و طهارت است؛ بارگاهی که نام بانوی صبر و پیام‌آور حماسه عاشورا را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. گنبد و گلدسته‌های این حرم، در کنار صحن‌ها و جلوه‌های معماری اسلامی، روایتگر پیوند عمیق ارادتمندان اهل‌بیت علیهم السلام با ساحت مقدس عقیله بنی‌هاشم و میراث ماندگار کربلاست.

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برچسب‌ها:
زینب سلام الله حضرت زینب کبری صلح سوریه سوریه عکس عکس عتبات عکس بین الملل دمشق
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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