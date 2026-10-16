ایران برای هر سناریویی آماده است

معاون وزیر امور خارجه ایران امروز (جمعه) اظهار داشت که ایران در تلاش است تا از بروز درگیری جدید با ایالات متحده جلوگیری کند، اما در صورت وقوع رویارویی نظامی، برای هر سناریویی آمادگی دارد.

به گزارش تابناک؛ سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: «بیشتر تلاش‌هایی که ایران از طریق مجاری دیپلماتیک و با همکاری میانجی‌ها انجام می‌دهد، با هدف پیشگیری از جنگ است. با این حال، ما برای سناریوهای گوناگون در صورت بروز یک رویارویی نظامی جدید با ایالات متحده آمادگی داریم.»

خطیب‌زاده در گفت‌وگو با شبکه خبری الجدید افزود که در صورت وقوع حمله‌ای جدید علیه ایران، تهران موازنه قدرت موجود در منطقه را تغییر خواهد داد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین در خصوص وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد واشنگتن از این تنگه به ​​عنوان ابزاری در تقابل با تهران سوءاستفاده می‌کند. پس از برطرف شدن تهدیدهای موجود، می‌توان وضعیت این آبراهِ دارای اهمیت راهبردی را سامان بخشید.

تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتی‌ترین مسیرها برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع به بازارهای جهانی است. تهدید آزادی کشتیرانی در این آبراه استراتژیک، در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران، خطرات مضاعفی را متوجه تجارت بین‌المللی و امنیت انرژی می‌کند.

خطیب‌زاده درباره اوضاع لبنان نیز تاکید کرد که حزب‌الله لبنان تصمیمات خود را به‌طور مستقل اتخاذ می‌کند؛ از جمله تصمیماتی که ممکن است به از سرگیری خصومت‌ها علیه رژیم صهیونیستی منجر شود. تهران به حاکمیت لبنان احترام می‌گذارد و در امور داخلی این کشور دخالت نمی‌کند.

منبع: ایسنا