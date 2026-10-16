انتخابات اسرائیل ممکن است به حکومت نتانیاهو پایان دهد، اما بعید است رویکرد بلندمدت آن را نسبت به خاورمیانه اساساً تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت تحلیلی «نیو عرب» در مقاله‌ای به بررسی انتخابات آتی کنست (پارلمان) اسرائیل پرداخته که در ادامه آمده است.

انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل می‌تواند یک نقطه عطف سیاسی بزرگ در داخل باشد. با این حال، بعید است به تغییرات چشمگیری در سیاست خارجی اسرائیل منجر شود که بسیاری در سراسر جهان ممکن است امیدوار باشند.

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پیروزی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، احتمالاً نفوذ احزاب راست افراطی اسرائیل را تقویت خواهد کرد، در حالی که دولتی به رهبری شخصیت‌هایی مانند گادی آیزنکوت، نفتالی بنت یا دیگر رهبران اپوزیسیون می‌تواند لحنی کمتر تقابلی و انعطاف دیپلماتیک بیشتری به همراه داشته باشد.

با این وجود، تداوم قابل‌توجهی در جریان اصلی سیاسی اسرائیل در مورد ایران، لبنان و فلسطینی‌ها وجود دارد. بنابراین، انتخابات این ماه بعید استبه طور بنیادی رویکرد تل‌آویو به منطقه را تغییر دهد.

سه سال پس از حمله به رهبری حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل همچنان در جنگ است، روابطش با برخی کشور‌های غربی به طور قابل توجهی وخیم شده و تنش‌هایش با اردن و مصر به طور فزاینده‌ای به تحولات غزه و کرانه باختری گره خورده است.

با این حال، انتخابات هیچ انتخاب آشکاری بین دیدگاه‌های اساساً متفاوت درباره نقش منطقه‌ای اسرائیل ارائه نمی‌دهد. اپوزیسیون شانس شکست دادن نتانیاهو را دارد، اما نامزد‌های پیشرو عمدتاً در مورد محوریت قدرت نظامی، درک تهدید ایران، حزب‌الله و حماس، و رد حقوق پایه برای فلسطینی‌ها توافق دارند.

با این حال، این به معنای بی‌اهمیت بودن این پرسش نیست که نخست‌وزیر اسرائیل چه کسی خواهد بود. نتانیاهو به طور فزاینده‌ای به شرکای راست افراطی مانند بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، وابسته شده است که نفوذشان بسیار فراتر از قدرت انتخاباتی‌شان است.

اهرم فشار آنها به گسترش شهرک‌سازی، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و سخت‌تر شدن موضع در قبال غزه و کرانه باختری در مرکز سیاست دولت کمک کرده است. پیروزی دوباره نتانیاهو می‌تواند قدرت سیاسی چنین نیرو‌های افراطی را تقویت کند. با این حال، جایگزینی نتانیاهو لزوماً به معنای جایگزینی استراتژی‌ای نیست که اسرائیل را به رویارویی کنونی‌اش با بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی منطقه کشانده است.

دولتی به رهبری آیزنکوت، بنت یا چهره دیگری از اپوزیسیون احتمالاً وابستگی کمتری به راست افراطی خواهد داشت، پذیرای فشار آمریکا خواهد بود و در لفاظی‌هایش محتاط‌تر عمل خواهد کرد.

شاید چنین دولتی پس از نتانیاهو بتواند تا حدی خشونت شهرک‌نشینان را مهار کند، رویکرد همکاری‌جویانه‌تری به بازسازی غزه اتخاذ کند و فضای دیپلماتیک بیشتری به اردن و مصر بدهد، هرچند در مورد پرسش‌های بزرگ‌تر - عمدتاً ایران، حزب‌الله، کنترل اسرائیل بر سرزمین فلسطین و تشکیل کشور فلسطین - تفاوت‌ها بسیار محدودتر خواهد بود.

مرکز سیاسی اسرائیل از زمان «سال‌های اسلو» (۱۹۹۳-۲۰۰۰) چنان به راست حرکت کرده که دولتی به رهبری یکی از رقبای نتانیاهو می‌تواند لحن و تاکتیک سیاست اسرائیل را تغییر دهد، هرچند بدون ایجاد تغییرات بنیادین در جهت‌گیری.

آرون لوند، پژوهشگر وابسته در مؤسسه امور بین‌الملل سوئد، در گفت‌و‌گو با نیو عرب توضیح داد: «احتمالاً جانشین نتانیاهو خود را در حالی می‌یابد که با همان ابزار‌ها به همان مسائل منطقه‌ای می‌پردازد و در پی عمدتاً همان منافع است. مطمئناً تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت و شاید اسرائیل مشارکت خود را در جا‌هایی مانند لبنان، سوریه و ایران متفاوت چارچوب‌بندی کند. اما مسیر کلی ممکن است مشابه باشد».

او افزود: «اسرائیل احتمالاً می‌خواهد زمین‌های تصرف‌شده را حفظ کند، دشمنانش را تضعیف کند و برای هر امتیازی بهای گزافی بگیرد».

کارشناسان دیگر نیز موافق هستند. دکتر روزبه پارسی، پژوهشگر وابسته در دانشگاه لوند، هنگام بحث درباره احتمال دولتی پس از نتانیاهو در نتیجه انتخابات این ماه گفت که نباید انتظار تغییری در استراتژی سیاست خارجی تل‌آویو داشته باشیم. او به نیو عرب گفت: «آیزنکوت، بنت و لاپید با نتانیاهو بر سر تنظیم دقیق رویکرد، وزن دیپلماسی و ... بحث می‌کنند - نه بر سر اینکه آیا جنگ‌ها ضروری هستند یا شیوه رفتار آنها به این شکل. در حالی که ممکن است در تاکتیک‌ها بیشتر مایل به همراهی با هر دولت آمریکایی باشند، همان استراتژی را دنبال خواهند کرد».

«پایتخت‌های منطقه کمتر نگران این هستند که چه کسی نخست‌وزیر می‌شود، زیرا همه نامزد‌ها در مسائل بزرگ مسیر خود را ادامه خواهند داد».

غزه و کرانه باختری

برخی ناظران غزه را جایی می‌بینند که باید از نظر تفاوت معنادار با دولتی پس از نتانیاهو که وابستگی کمتری به اسموتریچ و بن‌گویر دارد، به آن نگاه کرد.

ممکن است دلیلی برای انتظار وجود داشته باشد که چنین دولتی اسرائیلی بیشتر مایل به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی با هدف بازسازی این منطقه ویران‌شده و پذیرش نوعی از اداره فلسطینی باشد، به جای اینکه اجازه دهد بن‌بست کنونی ادامه یابد.

شاید این دولت همچنین به فشار واشنگتن، قاهره و دیگر دولت‌هایی که به دنبال تثبیت غزه پس از جنگ هستند، پاسخگوتر باشد. با این حال، فضای تغییر محدودیت‌های شدیدی خواهد داشت.

خلع سلاح حماس، خواسته‌های امنیتی اسرائیل و پرسش حساس اینکه در نهایت چه کسی بر غزه حکومت خواهد کرد، بعید است در آینده قابل پیش‌بینی حل شود، صرف‌نظر از اینکه نخست‌وزیر اسرائیل چه کسی باشد.

در همان زمان، جریان اصلی سیاسی اسرائیل اشتهای کمی برای بازگشت به وضعیت قبل از ۷ اکتبر دارد. بنابراین، در حالی که دولتی پس از نتانیاهو ممکن است سیاست غزه را کمتر تقابلی و از نظر دیپلماتیک قابل مدیریت‌تر کند، تصور اینکه اساساً به کنترل نظامی اسرائیل بر این منطقه ساحلی پایان دهد یا گام‌های معناداری بردارد که بتواند درگیری زیربنایی را حل کند، دشوار است.

کرانه باختری می‌تواند آزمون حتی مهم‌تری برای اینکه آیا یک دولت اسرائیلی واقعاً مسیر خود را تغییر داده است یا خیر، باشد. در دوران نتانیاهو، گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان و اقداماتی که کنترل اسرائیل بر سرزمین فلسطینی را تقویت می‌کند، سرعت گرفته، در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین از نظر اقتصادی و سیاسی تضعیف شده است.

نگرانی اصلی لزوماً الحاق رسمی فوری نیست، بلکه فرآیندی کندتر از دشوارتر کردن زندگی فلسطینی‌ها از طریق نوعی «انتقال نرم» است که می‌تواند به تدریج فلسطینی‌ها را به ترک تشویق کند.

دولتی کمتر راست‌گرا می‌تواند ترمز برخی از این سیاست‌ها را بکشد و خویشتن‌داری بیشتری را به نیرو‌های امنیتی و جنبش شهرک‌نشینان بازگرداند. با این حال، این هنوز بسیار کمتر از معکوس کردن اشغال خواهد بود و چهره‌های برجسته اپوزیسیون هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای بازگرداندن تشکیل کشور فلسطین به مرکز سیاست اسرائیل نشان نداده‌اند.

لوند به نیو عرب گفت: «دولتی اسرائیلی که به امثال اسموتریچ و بن‌گویر وابسته نباشد، احتمالاً در حاشیه‌ها در رابطه با غزه و کرانه باختری انعطاف‌پذیرتر خواهد بود، و قطعاً از نظر لفاظی و چارچوب‌بندی عمومی. پس از نتانیاهو، اسرائیل کابینه‌ای خواهد داشت که کمتر مستعد گفتن چیز‌های افراطی و دیوانه‌وار است. با یا بدون تغییر واقعی سیاست، ممکن است به آرام کردن دولت‌های غربی کمک کند و برخی پیشرفت‌های دیپلماتیک را ممکن سازد».

نگرانی‌های فزاینده اردن

منافع برای اردن واقعاً بالاست. رهبری در امان شاهد وخامت کرانه باختری با نگرانی فزاینده بوده است. این یک واقعیت مسلم است که هر جابجایی قابل توجه فلسطینی‌ها در سراسر رود اردن پیامد‌های مستقیمی برای ثبات سیاسی و اقتصادی خود پادشاهی هاشمی خواهد داشت.

دکتر راب گایست پینفولد، که امنیت بین‌المللی در کینگز کالج لندن تدریس می‌کند، در گفت‌و‌گو با نیو عرب توضیح داد: «دولت اسرائیل این سرزمین را بیش از هر زمان دیگری به لبه پرتگاه می‌راند. این از زمانی که بزالل اسموتریچ وزیر دارایی شد، رخ داده است و مزایایی را به شهرک‌نشینان سرازیر کرده و در همان حال از افراطی‌های خشونت‌طلب در میان آنها محافظت کرده است. او همچنین از پرداخت درآمد به تشکیلات خودگردان فلسطین خودداری کرده است.»

او افزود: «این یک ترکیب سمی است: تشکیلات خودگردان ضعیف‌تر، ورشکسته‌تر و نامشروع‌تر از هر زمان دیگری است. وزرای اسرائیلی آشکارا از الحاق و پاکسازی قومی صحبت می‌کنند که هر دو به این معناست که اردن می‌تواند شاهد هجوم پناهندگان فلسطینی باشد».

اردن از قبل با فشار‌های مالی جدی و بیکاری مواجه است و مسئله هویت فلسطینی عمیقاً در سیاست داخلی آن ریشه دارد. بنابراین، هجوم جدید از کرانه باختری به طور بالقوه تهدیدی جدی برای نظم سیاسی موجود اردن خواهد بود و امان را با گزینه‌های جذاب کمی رها می‌کند.

اردن می‌تواند از واشنگتن و دیگر دولت‌های غربی بخواهد بر تل‌آویو فشار بیاورند، اقدامات دیپلماتیک و حقوقی را در سطح بین‌المللی دنبال کند، یا در یک سناریوی افراطی، جنبه‌هایی از رابطه خود با اسرائیل را که در سال ۱۹۹۴ عادی‌سازی شد، دوباره بررسی کند.

از دیدگاه امان، مهم‌ترین پرسش پس از انتخابات اسرائیل این است که آیا دولت بعدی، صرف‌نظر از اینکه چه کسی رهبری آن را بر عهده دارد، آماده است جلوی حرکت کرانه باختری به سمت نقطه بی‌بازگشت را بگیرد یا خیر.

خطوط قرمز مصر

مصر در درجه اول نگران جلوگیری از تبدیل شدن جنگ غزه به منبع جدیدی از آوارگی و بی‌ثباتی منطقه‌ای است. خط قرمز اصلی قاهره هر سیاست اسرائیلی است که عملاً فلسطینی‌ها را از غزه بیرون براند و از مرز رفح به شبه‌جزیره سینا براند.

مقامات مصری همچنین می‌خواهند نقش خود را به عنوان میانجی مرکزی حفظ کنند و در بازسازی غزه نقش مهمی ایفا کنند. این هم به دلیل پیامد‌های امنیتی و هم به دلیل علاقه دیرینه مصر به حفظ نفوذ منطقه‌ای است.

شاید یک دولت اسرائیلی کمتر تقابلی بتواند به قاهره فضای بیشتری برای پیگیری این اهداف بدهد، به ویژه اگر مایل به همکاری با تلاش بازسازی بین‌المللی و پذیرش یک ساختار حکومتی فلسطینی در غزه باشد.

با این حال، تا زمانی که اسرائیل و حماس نتوانند بر سر امنیت، خلع سلاح و حکومت به توافق برسند، مصر همچنان با خطر سرریز شدن درگیری حل‌نشده غزه به طور مستقیم از مرزهایش مواجه خواهد بود.

ایران و حزب‌الله

ایران و حزب‌الله دو پرونده‌ای هستند که تداوم در سیاست خارجی تل‌آویو به احتمال زیاد در آنها قوی خواهد بود. مقابله با ایران و تضعیف حزب‌الله مواضع اجماعی در جریان اصلی سیاسی اسرائیل هستند.

دولتی پس از نتانیاهو ممکن است بیشتر مایل به گوش دادن به واشنگتن باشد، تأکید بیشتری بر دیپلماسی بگذارد، یا خویشتن‌داری بیشتری در انتخاب زمان و نحوه استفاده از زور نظامی اعمال کند. با این حال، این به معنای رها کردن هدف کلیدی خنثی کردن جمهوری اسلامی و متحدان و شرکای منطقه‌ای آن از بازسازی توانایی‌های نظامی و کاهش تهدید‌های درک‌شده آنها علیه اسرائیل نیست.

این ما را به تمایزی می‌رساند که باید بین استراتژی و تاکتیک ترسیم شود. اگر نتانیاهو شکست بخورد، دولت بعدی می‌تواند کمتر تحریک‌آمیز و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، بدون اینکه اساساً کمتر مایل به استفاده از زور باشد. در نهایت، می‌توان با اطمینان گفت که تغییر دولت اسرائیل لزوماً به خاورمیانه آرام‌تری ترجمه نخواهد شد.

هومان مجد، نویسنده، روزنامه‌نگار و مشارکت‌کننده ایرانی-آمریکایی NBC News، توضیح داد: «ایرانی‌ها قطعاً با دقت تماشا خواهند کرد؛ اگرچه از دیدن شکست نتانیاهو و حتی احتمالاً گذراندن دوران زندان توسط او خوشحال خواهند شد، اما توهمی ندارند که سیاست اسرائیل در قبال ایران به هر شکل چشمگیری تغییر کند.»

او به نیو عرب گفت: «و اگر حزب نتانیاهو بتواند دولتی تشکیل دهد، ایرانی‌ها در حالت آماده‌باش جدی‌تری برای خرابکاری و/یا ترور خواهند بود. به نظر می‌رسد تا کنون اسرائیل، پس از کشاندن آمریکا به جنگ، از دیدن اینکه ترامپ آن را تمام کند خوشحال است، و به احتمال زیاد دولت بعدی، حتی اگر اپوزیسیون رهبری آن را بر عهده داشته باشد، این سیاست را حفظ خواهد کرد».

عامل واشنگتن

در نهایت، از نظر روابط اسرائیل با دیگر کشورها، انتخابات ممکن است بیشترین تأثیر را بر اتحاد تل‌آویو با واشنگتن داشته باشد. دولتی بدون نتانیاهو و شرکای راست افراطی او می‌تواند برای آمریکایی‌ها آسان‌تر باشد و پذیرای فشار واشنگتن، به ویژه در مورد غزه، کرانه باختری و دیپلماسی منطقه‌ای باشد.

دولتی پس از نتانیاهو همچنین می‌تواند به ترمیم برخی از آسیب‌های سیاسی ناشی از روابط به طور فزاینده پرتنش دولت کنونی با متحدان غربی کمک کند. اما خطری در نسبت دادن تمام کاهش محبوبیت اسرائیل در ایالات متحده به نتانیاهو وجود دارد.

همانطور که لوند مشاهده کرد، تغییر در نگرش‌های آمریکایی نسبت به اسرائیل ممکن است منعکس‌کننده تغییر ساختاری عمیق‌تری باشد که انتخابات اسرائیل به راحتی نمی‌تواند آن را معکوس کند؛ بنابراین یک دولت جدید ممکن است فرصتی برای بهبود رابطه در کوتاه‌مدت داشته باشد بدون اینکه بتواند فرسایش بلندمدت حمایت از اسرائیل در بخش‌هایی از افکار عمومی و نظام سیاسی آمریکا را متوقف کند.

چه چیزی پس از ۲۷ اکتبر تغییر می‌کند؟

بسته به نتیجه انتخابات، اسرائیل ممکن است دولت جدیدی داشته باشد که در لفاظی‌هایش کمتر افراطی، پذیرای واشنگتن و مایل‌تر به همراهی با همسایگان منطقه‌ای خود باشد. با این حال، این تغییرات تنها در صورتی می‌توانند مهم باشند که به سیاست‌های متفاوتی در عمل ترجمه شوند.

پرسش‌های حیاتی این خواهد بود که آیا می‌تواند خشونت شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری را مهار کند، مسیری عملی به سوی بازسازی و حکومت در غزه بیابد، و رویارویی خود با ایران را بدون کشاندن خاورمیانه به چرخه دیگری از جنگ که هرج و مرج، مرگ و ویرانی بیشتری به همراه دارد، مدیریت کند.

به همان اندازه مهم خواهد بود که آیا ایالات متحده و دیگر بازیگران بین‌المللی پس از فروکش کردن هیجان فوری انتخابات، فشار را حفظ می‌کنند یا خیر.

شکست نتانیاهو می‌تواند فرصتی برای تغییر ایجاد کند. اما به خودی خود درگیری‌هایی را حل نخواهد کرد که انزوای کنونی اسرائیل و شهرت آن به عنوان یک (رژیم) سرکش را به وجود آورده‌اند - شهرتی که جنگ نسل‌کشی‌اش در غزه و تجاوز بی‌مرز در سراسر منطقه در چند سال گذشته برایش کسب کرده است.

جهان نباید تغییر لحن را با تغییر جهت اشتباه بگیرد و در همان حال اجازه دهد سیاست‌های زیربنایی ادامه یابند. برای همسایگان اسرائیل و شرکای بین‌المللی آن، آنچه پس از ۲۷ اکتبر رخ می‌دهد بسیار مهم‌تر از این خواهد بود که چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود.