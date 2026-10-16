رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال به دلیل ترافیک سنگین خبر داد و گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این دو محور از ساعت ۱۴ ممنوع خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به ادامه محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی اظهار کرد: تردد در این ۲ محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این وضعیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور چالوس افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های میانک، مکارود و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور نیز گفت: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، و در آزادراه کرج – قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.