جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یکطرفه میشوند
به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به ادامه محدودیتها تا اطلاع ثانوی اظهار کرد: تردد در این ۲ محور بهصورت یکطرفه مدیریت میشود و این وضعیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور چالوس افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاهبیشه، سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدودههای میانک، مکارود و ولیآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، و در آزادراه کرج – قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفتوبرگشت محدوده سهراهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.