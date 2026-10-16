پنج زمین‌لرزه در بازه زمانی حدود یک ساعت و ۴۴ دقیقه، نودژ از توابع منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

پنج زمین‌لرزه در بازه زمانی حدود یک ساعت و ۴۴ دقیقه، منطقه نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، این زمین‌لرزه‌ها روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با بزرگای ۲.۹ تا ۴.۲ ریشتر در حوالی نودژ به وقوع پیوسته‌اند.

نخستین زمین‌لرزه با بزرگای ۲.۹ ریشتر در ساعت ۱۰:۴۶:۴۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد. پس از آن، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۱:۰۲ و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳ ریشتر در ساعت ۱۱:۰۶:۳۶ و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

در ادامه این زمین‌لرزه‌ها، زلزله‌ای با بزرگای ۴.۱ ریشتر در ساعت ۱۲:۲۵:۳۶ و در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و زمین‌لرزه دیگری با بزرگای ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۲:۲۹:۳۲ و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین در حوالی نودژ ثبت شد.

بر اساس اطلاعات موجود، بزرگ‌ترین زمین‌لرزه این مجموعه ۴.۲ ریشتر بزرگی داشته است.

تا این لحظه، اطلاعات تأییدشده‌ای درباره خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه‌ها در دسترس نیست.

منبع: تسنیم