تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید

ایلان ماسک از خودروی پرنده تسلا رودستر | Tesla Roadster در واکو واقع در تگزاس رونمایی کرد. این خودرو شگفت انگیز با بهره‌گیری از پیشرانه‌های گازی کوچک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند از زمین فاصله بگیرد و توانمندی فوق‌العاده‌ای در فرود و پرش به نمایش بگذارد. رودستر نسل جدید پس از نزدیک به یک دهه توسعه، در نمایشی چشمگیر وارونه حرکت کرد، برای مدتی کوتاه به پرواز درآمد و در کمتر از یک ثانیه به سرعت 97 کیلومتر بر ساعت رسید. رودستر ابتدا از رمپی بسیار بلند و چندطبقه بالا رفت و با اتکا به نیروی رو به پایین حیرت‌انگیزش به مسیر عمودی چسبید. خودرو پس از رسیدن به بالای رمپ، با کمک پیشران‌های گاز سرد چرخید و به‌آرامی به زمین بازگشت. این خودرو سپس پرید و از فراز دیگر محصولات تسلا عبور کرد که تسلا مدل 3، تسلا مدل 7، سایبرتراک، تسلا سمی و سایبرکب را دربر می‌گرفتند. سامانه‌ مکش مبتنی بر فن که اسپیس‌ایکس آن را تامین کرده و زیر خودرو نصب شده، می‌تواند نیروی مکشی تا 2 جی ایجاد کند. خودرو هنگام پرواز حرکتی را انجام داد که لارس موراوی، معاون مهندسی تسلا، «کیک فلیپ» نامید. ماسک توضیح داد رودستر از پیشران‌های کنترل وضعیت و پیشران‌های اصلی در بخش عقب بهره می‌برد و به همین دلیل قابلیت‌هایی شبیه موشک دارد. ایلان ماسک می‌گوید: «در عمل می‌تواند مانند موشک پرواز کند. می‌تواند غلت بزند و حرکات ژیمناستیک دیوانه‌واری انجام دهد؛ واقعا هر کاری که بخواهید. البته باید بگویم لزوما با خودرویی روبه‌رو نیستیم که برای بیشترین ایمنی بهینه شده باشد، اما درجه‌ی سرگرمی را به یازده از ده می‌رساند!» رودستر دو مخزن هوای فوق‌پرفشار با حجم ترکیبی 600 لیتر دارد که تقریبا 250 کیلوگرم هوا در خود نگه می‌دارند. خودرو برای اجرای مانورها از 10 نازل استفاده می‌کند و حتی می‌تواند بدون نیاز به پیشران شیمیایی ویژه، مخزن خود را دوباره پر کند. هوای فشرده‌ی ذخیره‌شده نیروی لازم برای بلندکردن خودرو و اجرای حرکات نمایش‌داده‌شده را فراهم می‌آورد.