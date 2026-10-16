En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لاوروف ۲۷ مهر به تهران سفر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در سفری کاری به تهران می‌رود و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۷۹
| |
906 بازدید
روسیه

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در سفری کاری به تهران می‌رود و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با اعلام این خبر گفت لاوروف در جریان سفر خود به تهران با همتای ایرانی‌اش درباره مسائل مورد علاقه دو طرف گفت‌و‌گو خواهد کرد.

جزئیات بیشتری درباره محور‌های این دیدار اعلام نشده است.

خبرگزاری اینترفکس گزارش داده که لاوروف ۲۶ مهر به بحرین میرود و سپس روز بعد عازم تهران خواهد شد.

 

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه سفر به ایران
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
آخرین اخبار
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
عکس روز ناسا از «فالکون ۹» در تعقیب ایستگاه فضایی بین‌المللی
قالیباف: اصلاح آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم غیرقانونی است
۵ زمین‌لرزه نودژ درجنوب استان کرمان را لرزاند
توصیه صریح رهبر انقلاب به مسئولان حوزه سلامت در روز پرستار؛ پرستاران فراتر از درمان جسم، مرهم آلام روح‌اند
نامزد‌های بهترین گل هفته لیگ نخبگان
آیت الله خاتمی: ایران خار چشم و استخوان در گلوی آمریکا است
تصاویر خودروی به رگبار بسته شده فرمانده زن ایرانی
سخنگوی ارتش: ناو‌های آمریکایی را به عقب‌نشینی بیشتر وادار می‌کنیم
تصاویر تازه از صید آیفون توسط ماهیگیران
لاوروف ۲۷ مهر به تهران سفر می‌کند
پیام فرمانده کل سپاه برای میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
دلیل عرضه گوشت منجمد و برنج خارجی در طرح «تورم صفر»
آخرین خبر از طرح ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rwB
tabnak.ir/005rwB