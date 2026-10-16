سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در سفری کاری به تهران می‌رود و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در سفری کاری به تهران می‌رود و با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با اعلام این خبر گفت لاوروف در جریان سفر خود به تهران با همتای ایرانی‌اش درباره مسائل مورد علاقه دو طرف گفت‌و‌گو خواهد کرد.

جزئیات بیشتری درباره محور‌های این دیدار اعلام نشده است.

خبرگزاری اینترفکس گزارش داده که لاوروف ۲۶ مهر به بحرین میرود و سپس روز بعد عازم تهران خواهد شد.

منبع: فارس