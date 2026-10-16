En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 315
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۹۶۰
کد خبر:۱۳۹۸۹۶۰
721 بازدید
نبض خبر

ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز

چندی پیش ویدیوهایی از لخت کردن کشتی کانتینری سن آنتونیو | CMA CGM San Antonio که در تنگه هرمز توسط گروهی از قایقران‌ها هدف قرار گرفته بود، منتشر شد. حالا ویدیوهایی از بردن بار کشتی کانتینربر حامل 2500 کانتینر که در تنگه هرمز هدف قرار گرفته توسط گروهی از قایقران‌ها منتشر شده است. در این تصاویر انبوه موبایل آیفون دیده می‌شود که از آب گرفته شده و دست کم بخشی از بار این کشتی کالاهای لوکس نظر عطر و ادکلن و موبایل بوده است. مجموعه این ویدیوها را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کشتی کانتینربر ویدیو کشتی کانتینری فیلم کنترل تنگه هرمز حمله به کشتی تنگه هرمز
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر