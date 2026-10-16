ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز

چندی پیش ویدیوهایی از لخت کردن کشتی کانتینری سن آنتونیو | CMA CGM San Antonio که در تنگه هرمز توسط گروهی از قایقران‌ها هدف قرار گرفته بود، منتشر شد. حالا ویدیوهایی از بردن بار کشتی کانتینربر حامل 2500 کانتینر که در تنگه هرمز هدف قرار گرفته توسط گروهی از قایقران‌ها منتشر شده است. در این تصاویر انبوه موبایل آیفون دیده می‌شود که از آب گرفته شده و دست کم بخشی از بار این کشتی کالاهای لوکس نظر عطر و ادکلن و موبایل بوده است. مجموعه این ویدیوها را در تابناک می‌بینید.