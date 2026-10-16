کیتی زکریا سخنگوی مطبوعاتی جدید کاخ سفید به دلیل معرفی خود به عنوان وکیل در حالیکه در آزمون وکالت رد شده، متهم به نقض قانون شد.

سخنگوی جدید کاخ سفید نیامده، به نقض قانون متهم شد

به گزارش تابناک؛ این سخنگوی ۴۱ ساله، پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده حقوق «دانشگاه پپرداین» در سال ۲۰۱۱، در آزمون وکالت کالیفرنیا رد شده و این بدان معناست که مجوز وکالت دریافت نکرده است.

بر اساس قوانین ایالات متحده، تنها شخصی می‌تواند خود را وکیل بنامد که در این آزمون پذیرفته شده باشد. با این حال دونالد ترامپ هنگام معرفی سخنگوی جدید، او را «وکیل» نامید.

تلگراف در ادامه به نخستین حضور نه چندان موفق زکریا به عنوان سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در روز سه‌شنبه اشاره کرده است که در آن یکی از خبرنگاران از وی پرسید آزمون وکالت را کجا گذرانده است و او پاسخ داد: «وقتی به چین نقل مکان کردم.» زکریا در یک مصاحبه دیگر در روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گفت که سوال را اشتباه شنیده و تصور کرده خبرنگار پرسیده است: «بعد از دانشکده حقوق کجا بودی؟»

او روز پنجشنبه، در مصاحبه‌ای با برنامه «Real America’s voice» اذعان کرد که در آزمون وکالت مردود شده و دوباره هم در آن شرکت نکرده است، زیرا هنگام بازگشت از چین، فرزند اولش را به دنیا آورده بود.

این در حالی است که زکریا پیش از این خود را وکیل معرفی کرده بود و طبق گزارش‌ها در دستکم ۱۸ حضور در شبکه فاکس نیوز، با همین عنوان معرفی شده بود.

روز چهارشنبه نهاد ناظر «کمپین پاسخگویی» به عنوان یک نهاد نظارتی بر مسائل مربوط به شفافیت و پاسخگویی افراد قدرتمند، خواستار تحقیق در مورد این شد که آیا زکریا با معرفی خود به عنوان وکیل، قانون را نقض کرده است یا خیر.

میشل کوپر اسمیت مدیر اجرایی این گروه گفت: «زکریا بار‌ها خود را به عنوان وکیل معرفی کرده تا اعتبار و شهرت خود را به عنوان مفسر حقوقی تلویزیون و اکنون به عنوان سخنگوی کاخ سفید تقویت کند، اما به نظر می‌رسد که همه اینها دروغ بوده است. در کالیفرنیا، بدون مجوز، خود را وکیل خواندن، خودنمایی نیست؛ بلکه جرم است.»

حالا دوران حضور این سخنگوی جدید کاخ سفید در پکن نیز ذره بین قرار گرفته است؛ گفته می‌شود او که به عنوان مشاور خارجی برای شرکت مالی بین‌المللی و بانک جهانی کار کرده، پیش‌نویس قرارداد‌های چند میلیون دلاری را برای معاملات فرامرزی تهیه کرده و تمرکزش بر ارتباطات با مشتریان شرکت‌های آمریکایی و چندملیتی بوده است.

به گزارش ایرنا، زکریا جانشین کارولین لیویت شده است که در ماه اوت (مرداد) این سمت را ترک کرد. بر اساس اطلاعات پروفایل او در لینکدین، زکریا در حال حاضر به عنوان مشاور ارتباطات در گروه رسانه‌ای و فناوری ترامپ فعالیت می‌کند؛ شرکتی که شبکه اجتماعی «تروث سوشال» را اداره می‌کند.

وی برای مدت کوتاهی به‌عنوان سخنگوی کریستی نوئم وزیر وقت امنیت داخلی آمریکا در این وزارتخانه فعالیت کرده است و به‌طور مرتب به‌عنوان مهمان در رسانه‌های محافظه‌کار حضور پیدا می‌کند.

منبع: روزنامه تلگراف