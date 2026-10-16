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پیش بینی امروز وضعیت هوای کشور

سازمان هواشناسی کشور امروز جمعه ۲۴ مهر در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار و در اواخر هفته احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید را در چند استان کشور پیش‌بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۵۶
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هوا

به گزارش تابناک؛ بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری امروز جمعه تنها در شمال غرب کشور افزایش ابر و در کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

 

روز شنبه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

 

روز یکشنبه در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان در برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید همچنین در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

 

روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه با گذر امواج تراز میانی جو علاوه بر اینکه در دامنه‌های شرقی زاگرس واقع در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان فزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

 

در مناطقی از شمال غرب، همدان، مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و در غرب سواحل ریای خزر بارندگی پیش بینی می‌شود.

 

همچنین در پنج روز آینده در مناطق ذکر شده به جز سواحل دریای خزر وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

 

وضعیت هوای تهران در پنج روز آینده، کمی ابری، همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد خواهد بود که در اواخر هفته آینده احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران نیز وجود دارد.

 

دمای هوا طی این بازه زمانی بین ۱۹ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

 

منبع: سازمان هواشناسی

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