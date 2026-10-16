ترامپ باز هم زلنسکی را تحقیر کرد

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهاراتش درباره جنگ روسیه و اوکراین، ولودیمیر زلنسکی را به نداشتن اراده واقعی برای دستیابی به توافق متهم کرد و مدعی شد که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه موجب افزایش قیمت جهانی نفت شده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه نیوزمکس گفت زلنسکی «فرد خوبی برای تعامل نیست» و با وجود آنکه از تمایل به توافق سخن می‌گوید، در عمل خواهان رسیدن به توافق نیست.

او همچنین خصومت شخصی میان زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را مانعی جدی بر سر راه دستیابی به توافق دانست.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ادامه جنگ گفت این درگیری باید به‌زودی پایان یابد و به باور او، هر دو طرف خواهان پایان آن هستند.

ترامپ همچنین مدعی شد که اوکراین در شرایط جنگی به برگزاری انتخابات جدید نیاز دارد.

این اظهارات در ادامه تنش‌های چندماهه ترامپ و زلنسکی مطرح می‌شود؛ تنش‌هایی که یکی از جنجالی‌ترین لحظات آن در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، در دیدار دو رئیس‌جمهور در دفتر بیضی کاخ سفید، مقابل دوربین‌های رسانه‌ها رقم خورد.

در آن دیدار، ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بار‌ها سخنان زلنسکی را قطع کردند و او را به ناسپاسی در قبال حمایت‌های آمریکا و نداشتن آمادگی برای توافق با روسیه متهم کردند.

مشاجره علنی به پایان زودهنگام دیدار انجامید و توافقی که قرار بود درباره منابع معدنی اوکراین امضا شود، به نتیجه نرسید.

ترامپ در روز‌های اخیر نیز خواستار تغییر رئیس‌جمهور اوکراین شده و حملات این کشور به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به افزایش قیمت سوخت نسبت داده است.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که کی‌یف بر ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه تأکید دارد.

منبع: فارس