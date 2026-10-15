En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بقائی: انگلیس جای متجاوز و قربانی را عوض کرده

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: انگلیس نمی‌تواند با فرافکنی، نقش مخرب خود در ناامنی غرب آسیا را کتمان کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۳۱
| |
479 بازدید
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس که اقدامات دفاعی ایران را «تجاوز» قلمداد کرده است، گفت: آشوبی که منطقه ما را فراگرفته است نتیجه مداخلات غیرقانونی است، از جمله مداخلاتی که انگلیس از آن‌ها حمایت کرده یا در آن‌ها نقش داشته است.

وی افزود: اینکه وزیر خارجه انگلیس، ایران را «متجاوز» می‌نامد - در حالی که ظرف تنها ۹ ماه، دو نوبت آن هم در حین مذاکرات دیپلماتیک مورد تجاوز نظامی قرار گرفت - به منزله وارونه‌نمایی سخیف واقعیت و عوض‌کردن واضح جای متجاوز و قربانی است. این موضع، نقطه عطف تازه‌ای در کارنامه طولانی تحرکات خصمانه انگلیس علیه ملت ایران به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این موضع انگلیس در قبال ایران مثل آن است که آلمان نازی را «مدافع صلح» بخوانند و انگلیس و متحدانش در جنگ جهانی دوم را «تجاوزگر» معرفی کنند!

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس ایران وزیر خارجه انگلیس
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد
حمایت ۶۰ کشور از آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین المللی
پاسخ قاطع تهران به اتهام‌زنی بی‌اساس انگلیس علیه ایران
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rvP
tabnak.ir/005rvP