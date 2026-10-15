واکنش مادورو و همسرش به اتهامات در دادگاه نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، مادورو در دادگاه گفت: «اتهامات دروغین است. این سند را رد می‌کنم.»

«سیلیا فلورس» بانوی اول ونزوئلا نیز اتهامات علیه خود را رد کرد و گفت: «من کاملا بی‌گناه هستم. مرتکب هیچ جرمی نشده‌ام.»

در سوم ژانویه، آمریکا یک عملیات نظامی گسترده علیه کاراکاس انجام داد که به ربوده شدن مادورو و همسرش منجر شد. هر دوی آن‌ها برای محاکمه بر اساس قوانین آمریکا و در ارتباط با اتهامات «نارکوتروریسم» (تروریسم مرتبط با مواد مخدر) به نیویورک منتقل شدند.