فوک خزری «بونا» به دریای خزر بازگشت + عکس

مدیرکل شیلات مازندران، از بازگشت فوک خزری به نام «بونا» به زیستگاه طبیعی خود در دریای خزر پس از طی مراحل درمان و مراقبت خبر داد.

به گزارش تابناک، نیما حسین‌زاده در حاشیه نشست بررسی عملکرد استان‌ها در زمینه مدیریت و حفاظت از فوک خزری از بازگشت فوک خزری به نام «بونا» به زیستگاه طبیعی خود در دریای خزر پس از طی مراحل درمان و مراقبت خبر داد.

ویگفت: حفاظت از این گونه ارزشمند دریایی نیازمند تداوم اقدامات تخصصی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول است.

نشست بررسی عملکرد استان‌ها در زمینه مدیریت و حفاظت از فوک خزری با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه ملی اقدام، تبادل تجربیات و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله برگزار شد.

در این نشست، عملکرد استان‌ها در حوزه حفاظت از فوک خزری و اقدامات انجام‌شده برای صیانت از این گونه ارزشمند دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی بین‌بخشی، استمرار برنامه‌های حفاظتی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول برای حفظ تنوع زیستی دریای خزر تأکید شد.

در حاشیه این برنامه، فوک خزری «بونا» که پس از نجات به مرکز امداد و نجات فوک خزری استان مازندران منتقل شده و تحت درمان و مراقبت قرار گرفته بود، پس از تکمیل مراحل تیمار و تأیید آمادگی، در زیستگاه طبیعی خود در دریای خزر رهاسازی شد.

برگزاری این نشست و رهاسازی فوک خزری، گامی در مسیر تقویت همکاری‌های تخصصی و توسعه اقدامات مشترک برای حفاظت از حیات‌وحش دریایی و صیانت از گونه‌های ارزشمند دریای خزر به شمار می‌رود.

امسال تاکنون ۳۴ فوک خزری در مازندران تلف و لاشه آن ها در ساحل پیدا شد.

منبع: مهر