En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سردار حسن‌زاده: در برابر دشمن در اوج آمادگی هستیم

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت: تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را به ایده‌هایی برای آمادگی در برابر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار تبدیل کرده‌ایم و در همه عرصه‌ها برای دفاع و تهاجم آماده هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۱۲
| |
263 بازدید
سردار حسن زاده

به گزارش تابناک، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ،  امشب ( پنجشنبه ۲۳ مهر) در حاشیه مراسم سالگرد شهادت حبیب حرم، شهید سردار حاج «حسین همدانی» در جمع خبرنگاران با اشاره به تحرکات دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت: آنچه مسلم است، مردم ما مقاومت و ایستادگی تمام‌عیار در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان را اراده کرده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز رزمندگان ما در تمام نقاط کشور، به‌ویژه در جنوب کشور و استان‌های مختلف، آماده هستند. در این روزها، شاهد اعلام آمادگی مردم و برگزاری رزمایش‌های «جان‌فدا» هستند.

آمادگی نیروهای مسلح با تکیه بر تجربیات جنگ‌های گذشته

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح تمرینات و رزمایش‌های خود را انجام داده‌اند، تصریح کرد: در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخوردار هستیم.

سردار حسن‌زاده تاکید کرد: تجربیات عظیم و متعددی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه به دست آورده‌ایم و این تجربیات را به ایده‌هایی برای آمادگی در برابر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار تبدیل کرده‌ایم. بر همین اساس، خود را در همه عرصه‌ها برای دفاع و تهاجم آماده کرده‌ایم.

حضور مردم؛ مؤلفه مهم مقاومت و ایستادگی

وی با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح تصریح کرد: مهم‌ترین مؤلفه‌ای که این پشتیبانی و حمایت را برجسته می‌کند، حضور و حمایت مردم است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۲۰ تا ۲۲۵ شبکه مردمی در میدان حضور دارند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ خاطرنشان کرد: این حضور نشان می‌دهد که مردم ما اراده کرده‌اند در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بایستند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به حضور نیروهای «جان‌فدا» در رزمایش‌ها گفت: سازماندهی و آموزش این عزیزان نیز مؤلفه دیگری است که بر عزم و اراده برای مقاومت و ایستادگی تا به زانو درآوردن دشمنان تأکید دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار حسن زاده ایران جنگ دشمن تهاجم نیروهای مسلح توان دفاعی
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دشمنِ مستاصل، مسیر جنگ روانی را دنبال می‌کند
سپاه: دشمن دو هدف ما را بزند، ۲۰ هدف او را می‌زنیم
سردار ابن‌الرضا: تولیدات دفاعی در جنگ هم متوقف نشد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rv6
tabnak.ir/005rv6