فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت: تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را به ایده‌هایی برای آمادگی در برابر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار تبدیل کرده‌ایم و در همه عرصه‌ها برای دفاع و تهاجم آماده هستیم.

به گزارش تابناک، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، امشب ( پنجشنبه ۲۳ مهر) در حاشیه مراسم سالگرد شهادت حبیب حرم، شهید سردار حاج «حسین همدانی» در جمع خبرنگاران با اشاره به تحرکات دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت: آنچه مسلم است، مردم ما مقاومت و ایستادگی تمام‌عیار در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان را اراده کرده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز رزمندگان ما در تمام نقاط کشور، به‌ویژه در جنوب کشور و استان‌های مختلف، آماده هستند. در این روزها، شاهد اعلام آمادگی مردم و برگزاری رزمایش‌های «جان‌فدا» هستند.

آمادگی نیروهای مسلح با تکیه بر تجربیات جنگ‌های گذشته

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح تمرینات و رزمایش‌های خود را انجام داده‌اند، تصریح کرد: در اوج آمادگی قرار داریم و از تجهیزات و امکانات مناسبی نسبت به گذشته برخوردار هستیم.

سردار حسن‌زاده تاکید کرد: تجربیات عظیم و متعددی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه به دست آورده‌ایم و این تجربیات را به ایده‌هایی برای آمادگی در برابر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار تبدیل کرده‌ایم. بر همین اساس، خود را در همه عرصه‌ها برای دفاع و تهاجم آماده کرده‌ایم.

حضور مردم؛ مؤلفه مهم مقاومت و ایستادگی

وی با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح تصریح کرد: مهم‌ترین مؤلفه‌ای که این پشتیبانی و حمایت را برجسته می‌کند، حضور و حمایت مردم است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۲۰ تا ۲۲۵ شبکه مردمی در میدان حضور دارند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ خاطرنشان کرد: این حضور نشان می‌دهد که مردم ما اراده کرده‌اند در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بایستند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به حضور نیروهای «جان‌فدا» در رزمایش‌ها گفت: سازماندهی و آموزش این عزیزان نیز مؤلفه دیگری است که بر عزم و اراده برای مقاومت و ایستادگی تا به زانو درآوردن دشمنان تأکید دارد.