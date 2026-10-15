En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای رسانه عراقی درباره موقعیت تازه گل محمدی

رسانه عراقی نزدیک به باشگاه دهوک اعلام کرد که یحیی گل محمدی به احتمال خیلی زیاد در این تیم می ماند و هدایت تیم ملی امید ایران را برعهده نمی گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۰۶
| |
1193 بازدید
یحیی گل محمدی

به گزارش تابناک، یحیی گل محمدی بعد از جدایی از لیگ ایران راهی لیگ عراق شد تا هدایت تیم دهوک را برعهده بگیرد.

در روزهای اخیر از یحیی گل محمدی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی امید ایران سخن به میان آمد و حتی رسانه های نزدیک به باشگاه دهوک پیش از این اعلام کردند که قرار است امروز هیئتی از فدراسیون فوتبال ایران راهی دهوک در کردستان عراق شوند تا با یحیی و مدیران باشگاه دهوک مذاکراتی داشته باشند.

رسانه اسپورت ۲۴ عراق که یک رسانه کرد زبان نزدیک به باشگاه دهوک است اعلام کرد که سفر هیات ایرانی به دهوک لغو شد.

این رسانه عراق اعلام کرد که به احتمال خیلی زیاد یحیی گل محمدی به حضورش در تیم دهوک ادامه دهد.

دهوک با پیروزی که در هفته نهم لیگ ستارگان عراق برابر تیم دوم جدول رده بندی به دست آورد از بحران خارج شد و یحیی گل محمدی هم نفس راحتی بعد از این پیروزی ارزشمند کشید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق یحیی گل محمدی سرمربی باشگاه دهوک لیگ عراق
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور یک مربی ایرانی دیگر در لیگ عراق
دهوک عراق برای گل محمدی جایگزین تعیین کرد
واکنش گل‌محمدی به تقابل با منصوریان در عراق
ماجرای قطع همکاری گل محمدی با دهوک
چهارمین تساوی پیاپی یحیی در عراق
جریمه سنگین برای یحیی و شاگردانش
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rv0
tabnak.ir/005rv0