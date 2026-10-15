ادعای رسانه عراقی درباره موقعیت تازه گل محمدی

رسانه عراقی نزدیک به باشگاه دهوک اعلام کرد که یحیی گل محمدی به احتمال خیلی زیاد در این تیم می ماند و هدایت تیم ملی امید ایران را برعهده نمی گیرد.

به گزارش تابناک، یحیی گل محمدی بعد از جدایی از لیگ ایران راهی لیگ عراق شد تا هدایت تیم دهوک را برعهده بگیرد.

در روزهای اخیر از یحیی گل محمدی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی امید ایران سخن به میان آمد و حتی رسانه های نزدیک به باشگاه دهوک پیش از این اعلام کردند که قرار است امروز هیئتی از فدراسیون فوتبال ایران راهی دهوک در کردستان عراق شوند تا با یحیی و مدیران باشگاه دهوک مذاکراتی داشته باشند.

رسانه اسپورت ۲۴ عراق که یک رسانه کرد زبان نزدیک به باشگاه دهوک است اعلام کرد که سفر هیات ایرانی به دهوک لغو شد.

این رسانه عراق اعلام کرد که به احتمال خیلی زیاد یحیی گل محمدی به حضورش در تیم دهوک ادامه دهد.

دهوک با پیروزی که در هفته نهم لیگ ستارگان عراق برابر تیم دوم جدول رده بندی به دست آورد از بحران خارج شد و یحیی گل محمدی هم نفس راحتی بعد از این پیروزی ارزشمند کشید.