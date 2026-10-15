ماجرای صدای انفجار در جزیره کیش

به گزارش تابناک، عصر پنجشنبه صدای انفجار در نقاط مختلفی از جزیره کیش توسط مردم و منابع محلی شنیده شد.

طبق پیگیری‌های انجام شده، هیچ حادثه امنیتی در جزیره کیش رخ نداده است و صدای شنیده شده در کیش مربوط به ترکیدن لاستیک یک خودرو سنگین در محدوده نوبنیاد است.

درصورت دستیابی به اطلاعات کامل تر متعاقبا جزئیات اعلام خواهد شد.

منبع مهر