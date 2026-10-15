ماجرای صدای انفجار در جزیره کیش
ساعتی پیش صدای انفجار در جزیره کیش شنیده شد که بررسیها نشان میدهد هیچ حادثه امنیتی در این جزیره رخ نداده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۰۴| |
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به گزارش تابناک، عصر پنجشنبه صدای انفجار در نقاط مختلفی از جزیره کیش توسط مردم و منابع محلی شنیده شد.
طبق پیگیریهای انجام شده، هیچ حادثه امنیتی در جزیره کیش رخ نداده است و صدای شنیده شده در کیش مربوط به ترکیدن لاستیک یک خودرو سنگین در محدوده نوبنیاد است.
درصورت دستیابی به اطلاعات کامل تر متعاقبا جزئیات اعلام خواهد شد.
منبع مهر
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