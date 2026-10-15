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سرقت طلا و سکه از خانه آشنای قدیمی

مرد جوانی که با اطلاع از محل نگهداری طلا و سکه‌های یکی از آشنایان خود، به خانه او دستبرد زده بود، با اقدامات تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۰۳
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دستگیری

به گزارش تابناک، با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت طلا و سکه از یک خانه در محدوده شهرک گلستان، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان داد شاکی پس از خروج چندساعته از منزل و بازگشت به خانه، متوجه تخریب شیشه پنجره و سرقت ۳۰ گرم طلا، یک قطعه سکه تمام و سه قطعه نیم‌سکه شده است.

در ادامه، مأموران با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی و رصد دوربین‌های مداربسته در مسیرهای تردد و ساختمان‌های اطراف، موفق به شناسایی سارق شد. تحقیقات نشان داد متهم از دوستان و آشنایان شاکی بوده و به دلیل اطلاع از محل نگهداری اموال باارزش او، نقشه سرقت را اجرا کرده است.

در نهایت، مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم و هماهنگی‌های لازم، طی عملیاتی ضربتی وارد مخفیگاه او شدند و ضمن دستگیری متهم، اموال سرقتی را نیز کشف کردند.

متهم پس از دستگیری به سرقت اعتراف کرد و در توضیح انگیزه خود گفت: از آشنایان شاکی بودم و می‌دانستم اموال باارزش خود را کجا نگهداری می‌کند. پس از اینکه متوجه شدم از خانه خارج شده است، با تخریب ورودی منزل وارد خانه شدم و طلا و سکه‌ها را سرقت کردم.

وی ادامه داد: از آنجایی که خانه شاکی دوربین مداربسته نداشت، تصور نمی‌کردم شناسایی شوم.

بنابر این گزارش، برای متهم پرونده تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر از سوی او همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا

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شهرک گلستان سرقت سرقت از منزل سرقت طلا دستگیری سارق
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